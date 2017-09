El Eibar buscará la revancha en la Copa ante el Celta

Eibar (Gipuzkoa), 28 sep (EFE).- El Eibar dispondrá de la oportunidad de tomarse la revancha en la Copa del Rey ante el Celta de Vigo, el rival que el pasado domingo goleó a los armeros en Ipurua (0-4).

La ida se disputará en terreno eibarrés el 25 de octubre, mientras que el partido de vuelta en Balaídos se jugará el 29 de noviembre, más de un mes después.

El segundo entrenador del EIbar, Iñaki Bea, ha valorado la eliminatoria copera, y ha considera que "más allá del rival" la eliminatoria "viene muy bien para que la gente que estaba jugando menos pueda tener más minutos para demostrar que tienen sitio en el equipo".

No ha querido entrar en valoraciones del Celta, porque lo que más le preocupa es llegar "a esos partidos con gente suficiente" como para que se va afectado "el día a día" de equipo.

"Espero que así sea, y ya llegará el momento de analizar al Celta, aunque acabamos de jugar con ellos y lo normal es que vaya para arriba, tanto en juego como en la clasificación", ha añadido.

De hecho Bea cree que aún no se ha visto al mejor Celta. "Creo que aún están asimilando ideas de un estilo tan diferente como el que tiene Unzúe con respecto a Berizzo"

Hay jugadores que cuentan con muy pocos minutos, y que seguro que tendrán su oportunidad, como el guardameta Asier Riesgo, David Lombán (que aún no ha debutado en Liga), Cristian Rivera o Rubén Peña.

Si el entrenador sigue con su idea de la pasada temporada, podrían tener cabida en la convocatoria varios jugadores del filial, que la pasada campaña logró el ascenso a Segunda B y cuenta con algunos efectivos más que válidos para poder ser probados en un partido de estas características.

La dificultad que ya se está viendo para lograr la permanencia esta temporada puede hacer que el preparador de Zaldibar utilice la competición como una prueba para aquellos que menos minutos están teniendo en Liga, con la intención de poder utilizarlo algo más en la competición de la regularidad.