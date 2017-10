Cabral quiere un Celta "valiente" y "protagonista" frente a la UD Las Palmas

Vigo, 11 oct (EFE).- El argentino Gustavo Cabral ha apuntado que le gustaría ver un Celta de Vigo "valiente" y "protagonista" con el balón frente a la UD Las Palmas, en un partido que calificó de "muy importante" para los suyos por el irregular inicio de curso que han protagonizado.

"De ellos destaco su juego, los jugadores que tienen por dentro como los pivotes o los interiores que tienen buen pase. Hay que intentar que no jueguen y luego robarle la pelota, ser protagonistas como queremos ser siempre, ser valientes. Y luego mejorar el nivel defensivo para no encajar", ha comentado en defensa en su comparecencia ante los periodistas.

El Celta no gana en el Estadio de Gran Canaria desde el 2011, un dato que para el central celeste no es trascendental: "Cada vez que voy a un campo no pienso en si el Celta lleva quince años o más sin ganar acá. Pienso en ganar ese partido, y así en todos los campos. Eso queda para el historial".

No obstante, Cabral no ha ocultado la importancia que este choque tiene para su equipo: "Los tres puntos son importantísimos y hay que afrontarlo así. Hay que ganar este partido y traernos estos tres puntos para Vigo".

Asimismo, ha achacado los errores defensivos al "riesgo" que asumen por querer "salir jugando desde atrás", los cuales, a su juicio, irán solventando a medida que mejoren "a nivel estructural".

En Gran Canaria, el técnico vigués, Juan Carlos Unzué, no podrá contar con los lesionados Hugo Mallo y Facundo Roncaglia, lo que podría conllevar un cambio de dibujo táctico para jugar con tres centrales y dos carrileros, un sistema que gusta a Cabral.

"No es algo extraño para mí porque ya lo he jugado, pero eso lo decide el entrenador. Si él ve que estamos bien con la línea de tres lo pondrá y si ve que estamos mejor con una línea de cuatro será la que elija para formar el once. Pero a mí personalmente me gusta", indicó.