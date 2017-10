Ayestarán se estrena en casa ante un rival con notables bajas

Las Palmas de Gran Canaria/Vigo, 15 oct (EFE).- Las Palmas y Celta cerrarán este lunes la octava jornada de LaLiga Santander en un interesante duelo por el estilo de ambos equipos, pero con la necesidad de ganar para el conjunto canario después de haber encadenado tres derrotas sin marcar un solo gol, al borde de los puestos de descenso, y ante un rival que llega con notables bajas.

El estreno en casa de Pako Ayestarán, nuevo entrenador de los isleños, será uno de los principales alicientes después de que el guipuzcoano debutase antes del parón liguero con una previsible derrota ante el Barcelona en el Camp Nou, por 3-0, aunque con cierta mejoría en el funcionamiento del equipo con respecto a la finalizada etapa del catalán Manolo Márquez.

Precisamente el receso en la competición ha venido muy bien al nuevo inquilino del banquillo canario, no solo por haber tenido más tiempo para inculcar sus ideas a los futbolistas, sino por la recuperación para la causa de algunos de los jugadores clave que estaban lesionados.

Ayestarán podrá volver a contar con Dani Castellano para el lateral izquierdo y con el internacional Víctor Machín 'Vitolo' para el ataque de ese flanco, siempre que decida apostar por ellos como titulares después de varios partidos sin asomarse a las alineaciones.

También está disponible el delantero francés Loïc Rémy, decisivo con dos goles ante Málaga (1-3) y Athletic (1-0) antes de acusar problemas musculares que le obligaron a parar.

De hecho, son muchas las combinaciones que puede realizar el técnico vasco pues tendrá a casi toda la plantilla disponible, con las únicas excepciones del croata Alen Halilovic, cuya lesión le obligará a pasar por el quirófano y le tendrá dos meses de baja, y del catalán Sergi Samper, al no tener ritmo de competición, recién recuperado de una lesión que le ha impedido debutar.

A su vez, un Celta de Vigo necesitado de sensaciones y puntos visita mañana el Estadio de Gran Canaria, donde no gana desde el 2011.

Será una exigente prueba de madurez para el equipo de Juan Carlos Unzué, que no podrá contar con el goleador uruguayo Maxi Gómez, quien cumplirá su primer ciclo de tarjetas amarillas, ni con los defensas Hugo Mallo y Facundo Roncaglia.

Ausencias que le obligarán a situar en el lateral derecho al central Sergi Gómez o al centrocampista danés Daniel Wass, con más opciones para este último, que ya jugó en esa demarcación en su etapa en el Evian francés.

Su decisión de mantener la línea de cuatro defensas en vez de jugar con tres centrales y dos carrileros, táctica que gusta a algunos futbolistas de la plantilla como Cabral, dará continuidad al trivote, al que regresaría "Tucu" Hernández, quien viene de jugar con Chile los últimos dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 pese a no tener el alta de los médicos celestes.

Junto a él estarían Lobotka y Jozabed Sánchez, sin descartar que Unzué fuerce la reaparición del serbio Nemanja Radoja para tener más músculo en la medular, pese a que todavía arrastra algunas molestias en su rodilla derecha.

Y en ataque la duda está en dónde empezará Iago Aspas. Si continúa pegado a la banda derecha, el sueco John Guidetti sería el sustituto de Maxi Gómez; si el internacional español arranca como nueve, el turco Emre Mor se estrenaría como titular, completando la línea de ataque Pione Sisto.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, David García, Lemos, Dani Castellano; Hernán Santana, Aquilani, Jonathan Viera; Tannane, Calleri y Vitolo.

Celta: Rubén Blanco; Wass, Cabral, Fontás, Jonny; Hernández, Lobotka, Jozabed; Emre Mor, Pione Sisto y Aspas.

Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20:00 (local).

-------------------------------------------------------

Puestos: Las Palmas (17º, 6 puntos); Celta (11º, 8 puntos).

La clave: La inspiración en el último tercio de campo de jugadores desequilibrantes en ambos bandos, como los internacionales Jonathan Viera y Iago Aspas.

El dato: El Celta no vence en Gran Canaria desde mayo de 2001; lo hizo en el desaparecido Estadio Insular (0-1).

La frase: Jonathan Viera, jugador de la UD Las Palmas: "Veo al equipo enchufado, estamos preparados para ganar al Celta".

El entorno: Expectación ante el estreno en casa del nuevo entrenador de la Unión Deportiva, Pako Ayestarán, tras su debut en el Camp Nou ante el FC Barcelona antes del parón liguero (3-0).