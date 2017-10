El Eibar a recuperar sensaciones ante un Celta que revolucionará el once

Eibar (Guipúzcoa) 29 oct (EFE).- El Eibar, obligado a recuperar sensaciones y a encontrar acierto ante la portería rival, se enfrenta este miércoles a un Celta que revolucionará su once en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

José Luis Mendilibar y su equipo están sufriendo una inusual plaga de lesiones, e incluso para este partido serán baja por problemas físicos Dani García, Escalante y Ander Capa, si bien los tres podrían llegar a estar disponibles para el choque liguero del domingo frente al Levante.

Así, al cuadro armero no le quedará más remedio que repetir en el once inicial a varios de los futbolistas que jugaron en Liga en el Bernabéu, si bien es cierto que el preparador vizcaíno ha incluido en la convocatoria a dos jugadores del filial, Julen López y Sarriegi, uno de los cuales será titular, según adelantó Mendilibar.

Asier Riesgo volverá a la portería para gozar de minutos de competición, y de ahí hacia adelante, lo que pueda hacer el técnico armero se convierte en una verdadera incógnita.

Cierto es que ni Enrich ni Kike García fueron titulares en el Bernabéu, pero parece improbable que ambos disputen los 90 minutos, teniendo en cuenta que el choque más importante para el devenir del equipo es el del domingo ante los levantinistas.

Ipurua y su afición necesitan ver un buen partido para volver a recuperar la fe en un equipo que no ha empezado bien la temporada. Por eso, y con los menos habituales con ganas de hacerse un hueco, la de mañana parece la ocasión perfecta para que, tanto afición como jugadores, vuelvan a creer en un equipo que tiene en su mano la oportunidad de dar un golpe de autoridad sobre el tapete de Ipurua.

Juan Carlos Unzué revolucionará su once titular en el inicio de una competición que el Celta de Vigo retoma con ambición después de alcanzar las semifinales en sus últimas dos participaciones.

La pasada temporada el equipo dirigido entonces por el argentino Eduardo Berizzo fue eliminado por el Deportivo Alavés después de caer por 1-0 en Mendizorroza y empatar sin goles en la ida. Un año antes fue el Sevilla quien le privó de jugar una nueva final del torneo copero.

El celtismo y su equipo sienten que tienen cuentas pendientes con la Copa del Rey. Es la competición preferida de una afición que exigirá a los suyos superar la primera eliminatoria pese a que enfrente tendrá a otro equipo de Primera División.

Pese a todo, Unzué anunció que hará rotaciones. El técnico navarro quiere a toda la plantilla enchufada y dará minutos a los menos habituales en Liga.

Jugadores como Hjulsager o Guidetti podrían estrenarse en el once este curso, mientras que el serbio Radoja también apunta a la titularidad tras superar la lesión de rodilla.

La gran duda está en quién actuará en el lateral derecho, pues se prevé que el capitán Hugo Mallo tenga descanso después de reaparecer ante el Atlético de Madrid. Su buen rendimiento en ese puesto ante Las Palmas invita a pensar que el elegido será el danés Daniel Wass.

La línea defensiva la completarían Cabral y Fontás como pareja de centrales y Jonny en el lateral izquierdo. Por delante, junto a Radoja actuarían Jozabed y Brais Méndez, sin descartar que Lobotka tenga continuidad en la zona de creación.

Con Pione Sisto fuera de la convocatoria, todo hace pensar que Unzué también dará descanso a Aspas y Maxi Gómez. La línea de ataque podría ser inédita, con Hjulsager en la banda izquierda, Emre Mor en la derecha y Guidetti como nueve.

Alineaciones probables:

Eibar: Riesgo; Arbilla, Lombán, Gálvez, Juncá; Julen López, Rivera; Bebé, Peña, Inui; y Enrich.

Celta: Sergio Álvarez; Wass, Cabral, Fontás, Jonny; Radoja, Jozabed, Brais Méndez; Emre Mor, Hjulsager y Guidetti.

Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro)

Campo: Ipurúa