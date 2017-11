Guidetti estalla contra Unzué: "Es insostenible"

John Alberto Guidetti estaba destacando en la pretemporada del Celta, se encontraba en un gran estado de forma y se había hecho con el puesto de delantero titular, acompañando a Aspas y Pione Sisto.

Pero de un día para otro todo cambió para Guidetti. El delantero sólo disputó 16 minutos del amistoso ante la Roma antes de caer lesionado tras sufrir un derribo de Fazio dentro del área, su clavícula no aguantó el golpe. El sueco se llevó de baja al menos seis semanas.Tras su vuelta, Guidetti señalaba: "He vuelto más fuerte que nunca".

Sin embargo, a Guidetti no le gusta lo más mínimo el rol de suplente que está ocupando en el Celta de Vigo, aunque en buena parte se deba a que comenzó la temporada lesionado. Así que, ahora estalla contra Unzué en la concentración de la selección de Suecia y muestra su malestar e inconformidad.

El delantero fue bastante claro: "La situación no es sostenible, no es buena, no estoy contento con ella. Es algo que se tiene que resolver y hemos empezado a afrontarlo. Cuando juego, lo hago bastante bien. Más no puedes hacer", destacó durante la concentración de su selección.

La cuestión es que Guidetti se encuentra en un momento incómodo en el Celta, sus compañeros de delantera como son Iago Aspas y Maxi Gómez llevan 6 goles cada uno, aprovecharon su lesión para ponerse las pilas y al parecer para Unzué son intocables.

Lo cierto es que el sueco no quiere ser suplente. Esta temporada apenas ha disputado 52 minutos en Liga saliendo desde el banquillo en 4 encuentros y fue titular en el partido de Copa disputado en Eibar, en el que además hizo un gol. Se siente poco valorado y puede intentar buscar una salida del Celta en enero.

El delantero ahora se encuentra preparando la clasificación de Suecia para el Mundial en la eliminatoria ante Italia. Guidetti hizo unas declaraciones a la Gazzetta dello Sport: "para mí jugar contra Italia es especial. Mi abuelo está enterrado en Ferrara y algunas veces vamos a visitarlo. Tenemos un hogar en Roma y el primer equipo que imaginé cuando era niño fue el Lazio. Recuerdo que el primer partido que vi en vivo fue Lazio-Bologna con Eriksson como entrenador en el año del Scudetto".

Aunque el delantero es un habitual en las convocatorias de Suecia, ha gozado de poco protagonismo en esta fase de clasificación. Ha participado en cinco encuentros y no ha marcado ningún gol.