Mazan: ´Me gusta el juego de ataque del Celta´

Vigo, 8 ene (EFE).- El internacional eslovaco Robert Mazan afirmó este lunes, durante su presentación como futbolista del Celta de Vigo, que le gusta el "fútbol de ataque" que practica su nuevo equipo, con el que ha firmado hasta junio de 2022 y contará con una cláusula de rescisión de 35 millones de euros.

"He visto los dos partidos contra el Barcelona y el Real Madrid y me ha gustado muchísimo el juego del Celta. Es un equipo que no le tiene miedo a ningún rival, que siempre va al ataque y hace todo lo posible por ganar aunque juegue contra los grandes del fútbol español. Lo he disfrutado mucho", comentó en rueda de prensa.

El defensa, que llega a Balaídos para pelearle la titularidad a Jonny, se definió como un jugador "de ataque", que se siente " más cómodo" actuando en el lateral que en el centro del campo.

"La liga eslovaca terminó en diciembre pero cuando me enteré de que iba a fichar por el Celta continué trabajando por mi cuenta. Físicamente me encuentro muy bien aunque pueda faltarme un poco para entrar en el equipo", reconoció Mazan, quien afirmó que su compatriota Stanislav Lobotka le "animó" a fichar por el Celta.

El vicepresidente de la entidad celeste, Pedro Posada, le dio la bienvenida al jugador, al que Felipe Miñambres, director deportivo, definió como "un jugador ofensivo" de característica diferentes a las de Jonny Otto.

"Su principal característica es que es zurdo, y eso nos vendrá bien para abrir el campo y sacar centros desde la izquierda con su pierna natural. Es un jugador con talla, que va bien por arriba, y que en su anterior equipo y en la selección jugaba de una forma parecida a como lo hacemos nosotros", explicó.