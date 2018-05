Jozabed: "No es lo mismo terminar octavo que decimotercero"

Vigo, 9 may (EFE).- El centrocampista Jozabed Sánchez confía en que el Celta de Vigo pueda cerrar una temporada "un poco decepcionante" con dos victorias ante el Real Madrid y el Levante porque "ni para el club ni para nosotros es lo mismo terminar el doce o el trece que el octavo o noveno".

"Mi sensación, y que creo es la de todo el grupo, es que había mimbres para poder estar ahí hasta la última jornada. Pero lo que te da meterte en esos puestos de arriba es la regularidad, ganar partidos semana sí y semana también, y nosotros únicamente la tuvimos al final de la primera vuelta y principio de la segunda", comentó en rueda de prensa.

A nivel personal, Jozabed reconoció haber vivido una temporada "extraña" porque "empecé jugando los seis o siete primeros partidos, después alterné titularidades y suplencias y la segunda vuelta ya fue más difícil porque estuve casi dos meses sin jugar un minuto".

No obstante, el centrocampista, con contrato hasta junio de 2021, negó que esté pensando en abandonar el Celta este verano: "me siento a gusto en el club y en la ciudad, así que me veo aquí los próximos años. Siento que es el lugar donde quiero estar".