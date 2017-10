Brujos, sexo y rumores agitan la otra cara del mundo de la pelota

Bogotá, 19 oct (EFE).- Un brujo que aparece para dividir con Messi el protagonismo de la clasificación a Rusia, un entrenador que pide abstinencia sexual a sus jugadores y otro que responde a rumores sobre su futuro destacan hoy en el mundo loco de la pelota en América.

EL BRUJO NO FUE MESSI

Una semana después de la angustiosa clasificación de Argentina al Mundial de Rusia, un brujo ha surgido para compartir el protagonismo con Lionel Messi en el último partido de las eliminatorias.

"¡El brujo tuvo mucho que ver con este triunfo!", dijo emocionado Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El brujo es Manuel Valdez, un tucumano de 56 años que acompañó a la Albiceleste en el partido que el 10 de octubre ganó por 1-3 a Ecuador en Quito y que selló el pasaporte a Rusia.

Fue precisamente Tapia el de la idea de llevar a Valdez a la capital ecuatoriana para que ayudara a Messi y compañía a quitarse las malas energías. "No hace magia negra, sino que potencia la energía positiva. Y si hay algún trabajo malo, lo neutraliza", dijeron a la prensa argentina allegados al brujo.

Lo cierto es que con Valdez en la delegación, Argentina consiguió el objetivo de clasificarse al Mundial y volvió al triunfo en partidos oficiales después de siete meses.

El brujo ayuda desde hace casi una década al Estudiantes de La Plata y dicen las malas lenguas del equipo 'Pincharrata' que fue clave en la obtención de la Copa Libertadores de 2009 y la liga argentina de 2010.

Él mismo acepta que trabajó con River Plate para lograr el ascenso en 2012. "Querían que los ayudara. No les pedí nada. Apenas una pelota y una camiseta, porque soy hincha del club", dijo.

En el entorno de la Albiceleste aseguran que el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli vio con recelo la presencia de Valdez en la delegación que fue a Quito.

Ante el desempeño de la selección y frente a la tradición agorera de los argentinos parece claro que el brujo, además de Messi, tendrá un puesto fijo en Rusia.

NI COLA CON COLA

El argentino Pedro Troglio, entrenador del Universitario de Deportes, ha pedido "cero sexo" a sus jugadores en el torneo Descentralizado peruano.

"Es solo comer y descansar. Ninguno puede hacer otra cosa, ni siquiera hay que dormir cola con cola con la esposa. Queremos que las piernas aguanten", dijo el argentino.

El Universitario venció en la anterior jornada al San Martín y ascendió con 14 puntos al tercer puesto de la clasificación, que lidera con 22 el Real Garcilaso.

"No le podemos dar ventaja a nadie en el torneo", explicó Troglio, un admirador confeso del estilo de Carlos Bilardo, que en la selección argentina prohibió el sexo a los jugadores.

Este sábado los de Troglio visitarán en el Cusco al Real Garcilaso.

La polémica está servida y en ella han intervenido en las últimas horas exfutbolistas, médicos y entrenadores.

Alguien ha recordado que el brasileño Careca, al ser consultado en sus tiempos de jugador si estaba a favor o en contra de la abstinencia sexual, respondió con cierta timidez: "Lo malo no es si hay sexo antes o después, lo malo sería que fuera durante".

¿Funcionará la estrategia sexual de Troglio para el partido del sábado? Amanecerá el domingo y veremos...

RUEDA QUE RUEDA

Trabaja en Brasil, es colombiano, y de Ecuador lo llamaron para preguntar su opinión sobre un supuesto interés para que continúe su carrera en Chile.

Reinaldo Rueda, exseleccionador de Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010, y de Ecuador en el de Brasil 2014, es el actual entrenador del Flamengo, el más popular de los clubes brasileños de fútbol, con unos 45 millones de seguidores.

La Radio Pública de Ecuador, movida por una versión de que la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) tiene a Rueda en una lista de candidatos a dirigir la selección chilena, respondió con agradecimientos, pero dejó claro que su compromiso ahora es con el 'Mengao'.

"Estoy muy satisfecho de esa postulación, es un reconocimiento a nuestro trabajo. Aunque no es una situación para definir por mi compromiso con Flamengo", mencionó el DT.

"Por ahora nuestro objetivo es Flamengo y va a ser muy difícil por todos los compromisos que tenemos", puntualizó el entrenador, de 60 años, que también dirigió a la selección de su país.