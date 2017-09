81-77. Huertas y Granger dan el primer triunfo de la pretemporada a Baskonia

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El base brasileño Marcelinho Huertas y el uruguayo Jayson Granger, con 18 y 22 puntos respectivamente, dieron el primer triunfo de pretemporada al Baskonia ante un combativo Hapoel Jerusalén israelí en un apretado partido por el tercer puesto del Torneo 'Ciudad de Getafe'.

Huertas acompañó sus 18 puntos con cinco asistencias y otros tantos rebotes, mientras que Granger añadió cuatro pases y dos capturas; con la inestimable ayuda del georgiano Tornike Shengelia en la pintura (15 puntos y 5 rebotes) en un partido pleno de alternativas, en las que destacó el ala-pívot estadounidense Austin Daye para el conjunto hebreo (16 puntos y 3 rebotes).

Comenzó bien el Baskonia, con los titulares de los que dispone el argentino Pablo Prigioni en pista, quien al no contar prácticamente con escoltas unió a Huertas y Granger en el cinco inicial. Un gran inicio del uruguayo y de Shengelia les puso 11-0 en los tres primeros minutos, pero el Hapoel recuperó terreno en la segunda mitad de cuarto para finalizarlo 23-23.

El técnico argentino, visiblemente enfadado por la reacción israelí, pidió un cambio a sus jugadores para el segundo periodo, pero el conjunto que dirige el griego Fotis Katsikaris seguía llevando la iniciativa y se ponía por delante (26-29, min. 12), con el pívot esloveno Alen Omic haciendo daño por el interior y dejando tiros abiertos a sus compañeros. Luego no se supo mas de Omic.

El duelo se convirtió en un encuentro de ida y vuelta con defensas muy relajadas y robos constantes de ambos equipos. Las carreras de Granger para el conjunto baskonista no tuvieron efecto en el marcador, porque Hapoel robaba y percutía por dentro con el poste israelí Richard Howell y por fuera, con el exterior americano Jerome Dyson, que cerraba el cuarto con una escueta ventaja para el equipo de Jerusalén (36-40).

Volvieron los vitorianos subiendo un nivel la defensa y afinando la mirilla del triple, con tres lanzamientos exitosos desde los 6,75 metros de Miguel González, Marcelinho Huertas e Ilimane Diop (50-44, min. 23).

El base brasileño se erigía en el líder baskonista, tanto desde el triple como en la agresividad, con un robo y carrera canasta a canasta que ponía la decena de diferencia (57-47, min. 26); y aguaba el amago de remontada hebrea protagonizado por el poste Lior Eliyahu y el escolta Bar Timor con un 2+1 para cerrar el tercer cuarto (63-56).

El duelo se trabó en el último periodo, con una antideportiva pitada al americano de Hapoel Curtis Jerrels y una técnica al mismo tiempo a Katsikaris por protestar, tiros que no aprovechó Granger; y en la siguiente acción una nueva técnica al argentino de Baskonia Luca Vildoza por simular una falta, esta vez sí aprovechada por Jerrels para anotar el tiro y por Daye para rematar la jugada con un triple (70-65, min. 33).

Llegó entonces el momento del show Huertas-Granger. El brasileño se inventó un pase para la puerta atrás de Shengelia, el uruguayo se anotó un triple lejanísimo y de nuevo el paulista remató la faena en la penetración (79-73, min. 37).

No obstante, el Hapoel no le perdió la cara al partido en ningún momento, llegó a ponerse a dos puntos con el último minuto por jugarse (79-77). Prigioni volvió a buscar el aprendizaje de sus pupilos más jóvenes (Vildoza, González, Poirier) junto a Shengelia y Huertas para jugarse el minuto final.

Anotó el joven escolta argentino y cerró bien Baskonia su defensa para evitar la reacción del Hapoel Jerusalén, con lo que el conjunto vitoriano sumó su primer triunfo de la pretemporada y se hizo con el tercer puesto del Torneo 'Ciudad de Getafe'

- Ficha técnica:

81 - Baskonia (23+15+25+18): Huertas (18), Granger (22), González (5), Shengelia (15), Diop (3) -quinteto inicial-, Raiestre, Vildoza (7), Malmanis (2), Poirier (8), Martínez y Macura (1).

77 - Hapoel Bank Yahav Jerusalén (23+17+16+21): Jerrells (8), Ohayon (10), Dyson (11), Daye (16), Omic (4) -quinteto inicial-, Eliyahu (7), Halperin, Timor (8), Howell (13) y Elias-Pour.

Árbitros: Serrano, Fernández y Zamorano. Eliminados los locales Ilimane Diop y Jayson Granger.

Incidencias: partido por el tercer puesto del V Torneo 'Ciudad de Getafe' disputado en el Pabellón Juan de la Cierva ante unos 500 espectadores.