El Getafe y sus cuatro minutos malditos

Getafe (Madrid), 4 nov (EFE).- La posición del Getafe en la clasificación de la Liga es cómoda, ocupa la décima posición con trece puntos. Sin embargo, podría estar más arriba, cerca de los puestos europeos, pero una maldición, la de los minutos que transcurren entre el 83 y el 87, se lo ha impedido.

Ésta volvió a aparecer este sábado en el estadio Benito Villamarín, donde el Getafe empató 2-2 ante el Betis después de perder una ventaja de dos goles tras el tanto del argelino Ryad Boudebouz, que igualó el duelo en el minuto 87 cuando los hombres de José Bordalás saboreaban la victoria.

De nuevo, al final, el conjunto madrileño perdía puntos por un gol cuando las manecillas del reloj estaban a punto de llegar al final del tiempo reglamentario. El tanto de Boudebouz fue la repetición de un guión visto con anterioridad hasta en cinco ocasiones, cuatro en Liga y una en Copa del Rey.

La lista de los goleadores que arruinaron la fiesta del Getafe es larga: el venezolano Christian Santos, el portugués Cristiano Ronaldo, el rumano Florin Andone y los brasileños Paulinho y Ganso, son los nombres que se unen al de Boudebouz y que están dentro de la lista negra del equipo de Bordalás.

El primero en entrar en ella fue Ganso, en la segunda jornada de Liga. El jugador del Sevilla esperó al minuto 83 para marcar de tacón en el Coliseum Alfonso Pérez el único gol del partido que perdió el Getafe 0-1 pese a dominarlo casi por completo.

Ese fue el comienzo de una serie que continuó el centrocampista del Barcelona Paulinho. Su aparición fue clave para dar una victoria al cuadro de Ernesto Valverde en el Coliseum cuando parecía condenado a empatar 1-1. Sin embargo, en el minuto 84, Paulinho marcó el 1-2 y dejó sin puntos a su rival.

Después le llegó el turno a Florin Andone para arruinar otro final al Getafe con su tanto para el Deportivo en la séptima jornada. En esta ocasión, alargó la agonía al minuto 87, cuando el partido, disputado en Riazor, marchaba 1-1. Entonces, apareció el jugador rumano para quitar otro punto al Getafe en el último suspiro.

Al Real Madrid le salvó del pinchazo Cristiano Ronaldo. El portugués sólo ha hecho un gol en Liga y lo recibió el Getafe en su estadio. Y, de nuevo, al final, en el minuto 87, cuando aprovechó un gran pase de Isco para batir a Vicente Guaita y subir el 1-2 definitivo al marcador.

Fue la cuarta ocasión en la que el Getafe hincaba la rodilla al final y Bordalás, después en rueda de prensa, lamentó una situación que volvería a repetirse: "Puede ocurrir un partido o dos, pero ya van cuatro en ocho jornadas. Son muchos puntos en minutos fatídicos y lo tenemos que corregir", dijo.

Pocas fechas después, el Alavés apareció una noche por el Coliseum para amargar al Getafe su estreno en los dieciseisavos de final de Copa del Rey. Como no, en el minuto 87. Christian Santos, con su gol, se encargó de encarrilar la eliminatoria para el cuadro vitoriano, que ganó 0-1 en el Coliseum Alfonso Pérez.

Lo que ocurrió este sábado en el Benito Villamarín con la diana de Boudebouz fue otro ejemplo más de un maldición que parece no tener fin. Si esa maldición hubiese respetado al Getafe, tendría seis puntos más, 19, y sería quinto empatado con el Sevilla.

"Te quedas con mal sabor de boca, pero un punto en este campo no es fácil y te tienes que quedar con eso. Estoy contento por el trabajo de mis jugadores. Ya nos ha ocurrido en la mayoría de derrotas, prácticamente en todas nos marcaron al final. Ahora, a descansar y a preparar el siguiente partido", afirmó Bordalás tras empatar contra el Betis.

Ese es el próximo reto del técnico alicantino, el choque ante el Alavés que disputará en Liga el próximo 18 de noviembre. Se enfrentará a un equipo que consiguió aprovecharse de una maldición que se ha repetido en demasiadas ocasiones y querrá espantar esos fantasmas, los que aparecen entre los minutos 83 y 87 y que se han convertido en zona roja para el Getafe esta temporada.