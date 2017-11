Bordalás: "No tengo nostalgia del Alavés, pero sí buenos recuerdos"

El técnico alicantino ascendió a su antiguo club a Primera División y después no pudo dirigirlo en la máxima categoría del fútbol español. De nuevo, tras perder contra el Alavés en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se verá las caras esta temporada con el Alavés.

"Estoy muy feliz en el Getafe y en estos momentos no tengo ningún tipo de nostalgia. Tengo buenos recuerdos, buenos amigos y estoy muy agradecido. Pero ahora estoy con la gente del Getafe y soy muy feliz, por lo que no tengo ningún tipo de nostalgia", dijo.

Bordalás aseguró que él y su equipo tienen muchas ganas de regresar a la Liga después del parón por los partidos internacionales. El choque contra el Alavés será "muy importante" para los intereses de su club. "Nos jugamos puntos vitales para sumar, afianzarnos en la clasificación y dejando atrás a un rival como el Alavés. Es un equipo importante pese a su mal comienzo. Nosotros hemos mejorado como locales a pesar de perder partidos contra los equipos de la zona alta. Estamos con mucha confianza, con muchas ganas y con el máximo respeto al Alavés, que ha mejorado con el nuevo técnico. Cuesta hacerles ocasiones, somos conscientes de ello", declaró.

Cuestionado por Dani Pacheco, que todavía no ha debutado esta temporada por una lesión en un hombro, reconoció que aún no sabe si convocará a su jugador para el partido de esta jornada. "Está bien, pero considero que todavía no está a su mejor nivel, sobre todo en el físico, que tiene que dar un pasito más. Hemos hablado todos y consideramos que le queda un poco. Vamos a ver si entra en la lista, todavía no lo he decidido", reconoció.

"En principio vamos a seguir en nuestra línea. Puede haber algún cambio de protagonista, pero estos equipos, con este dibujo, hay que saber interpretar el partido y saber cómo jugarlo", añadió.

Cuestionado por los fallos que tiene el Alavés, no quiso responder porque, declaró, no opina de las cosas malas de sus rivales porque para eso están "sus entrenadores"

"Estos puntos son importantísimos los puntos, somos conscientes. Todos sabemos que es vital. Contra un rival de la zona baja, pues lógicamente es importante. Esto es fútbol, sabemos que el rival no nos va a regalar nada, competirá a buen nivel. Lo demostró en Copa y la semana pasada ante el Espanyol", concluyó.