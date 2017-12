Pacheco: "Si llega el momento en el que estamos salvados, miraremos arriba"

Getafe (Madrid), 15 dic (EFE).- Dani Pacheco, centrocampista del Getafe, declaró este viernes en rueda de prensa que su equipo, séptimo en la Liga con veinte puntos, tiene que pensar primero en salvarse antes de mirar hacia objetivos más ambiciosos.

El jugador del conjunto madrileño se recuperó hace tres jornadas de una lesión en un hombro que le impidió jugar desde el principio de curso. Desde entonces, no ha sido titular y ha sumado 41 minutos en tres encuentros. Ya dentro de la dinámica del grupo, opinó sobre las opciones que tiene el Getafe de jugar en Europa.

"Nosotros miramos a alejarnos de los puestos de abajo. Si eso significa estar arriba, pues mejor. Cuando miras la clasificación quieres estar lo más arriba posible. Si llega el momento en el que estamos salvados, miraremos para estar lo más arriba posible y soñar", declaró.

"Sería un error (pensar en Europa). En la última temporada en Primera, en la del descenso, tenían más puntos que los que tenemos (23 al finalizar la primera vuelta). Hay que sumar para conseguir el objetivo y partir de ahí, pensar en otra cosa", agregó.

Además, habló sobre su lesión, dijo que ya la ha superado por completo y declaró que está con muchas "ganas" de entrar poco a poco en los planes de su entrenador, José Bordalás, para "ayudar" al Getafe.

"Cada día me encuentro mejor, estoy preparado para cuando el míster lo crea oportuno. La titularidad depende del entrenador. Seguramente no esté al máximo nivel, pero lo estaré pronto. El equipo está haciendo las cosas bien y en los partidos que he vuelto (Alavés, Valencia y Eibar) me ha tocado esperar. Es lógico. Espero entrar lo antes posible", reconoció.

Respecto al próximo rival del Getafe, el Girona, recordó que la temporada pasada, cuando ambos clubes militaban en Segunda División, el cuadro catalán fue superior a su equipo en los dos partidos.

"Llevan cuatro o cinco años con el mismo entrenador, trabajando muy bien y con las ideas claras. Tenemos que hacer bien las cosas para conseguir los tres puntos. Están haciendo las cosas bien y han ganado en campos complicados. Tienen las ideas claras. Seguro que tienen quieren sacar otra victoria en casa para irse al parón con esa tranquilidad que te hace trabajar mejor", señaló.

Asimismo, manifestó que la intención del Getafe es sumar los máximos puntos posibles antes de las vacaciones de Navidad para descansar "un poco más tranquilos".

Por último, habló sobre el horario del partido que disputará el Getafe ante el Atlético de Madrid el día de Reyes a las 13:00 horas:

"Poco podemos hacer, adaptarnos. Particularmente no tengo hijos, son situaciones personales. Entiendo que para los jugadores que tengan hijos, es un día que es mejor no jugar. Para los aficionados también. A esa hora la gente suele comer en casa con la familia", concluyó.