Bordalás: "No nos obsesionamos con Messi"

Getafe (Madrid), 9 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró que su equipo no se obsesiona con Lionel Messi y explicó que para el partido que disputará este domingo ante el Barcelona, intentará que sus jugadores tengan algo de "osadía" para intentar lograr un buen resultado.

Las últimas dos visitas del Getafe al Camp Nou se saldaron con el mismo resultado: 6-0. Ahora, el técnico del conjunto madrileño, no renunciará a atacar, pero con mucho cuidado en el aspecto defensivo, y teniendo en cuenta que el mejor futbolista del planeta lo tiene su rival.

"Tenemos respeto al Barcelona. Es un grandísimo equipo, es el actual finalista de la Copa del Rey. Sus objetivos siempre son los máximos, estar vivo y ganar todas las competiciones. Tienen a Messi y todos sabemos que es el mejor jugador", comentó.

"Es muy complicado neutralizar a Messi. Durante muchos años y muchísimos partidos, es un jugador que da igual que le hagas un marcaje individual. Da igual, es un fuera de serie, el mejor del mundo. Lo vemos cada fin de semana, es capaz de inventarse una jugada, superar rivales y decidir un partido. No podemos obsesionarnos con Messi", dijo.

Para Bordalás, la clave para sacar algo positivo del Camp Nou es que sus jugadores actúen como un "colectivo" que no se "despisten" ni cometan "muchos errores". El Getafe, aseguró, tiene que hacer el mejor partido de la temporada en el Camp Nou para puntuar.

"Está claro que el Barcelona es un equipo que te exige y somete. Ellos como locales te exigen muchísimo. Vamos a intentar seguir en la misma línea, ser un equipo muy equilibrado y sin renunciar a buscar la portería rival para marcar. Ser osados y atrevidos", manifestó.

Cuestionado por si en el vestuario se habla de algún objetivo que no sea la permanencia, como jugar la próxima temporada en Europa, dejó claro que para el Getafe su compromiso más importante es "el inmediato" y dijo que todos los partidos son de su Liga.

"Creo que todos los rivales son de nuestra competición. Hay que intentar pensar en el inmediato, que es el Barcelona. No podemos pensar en reservar a estos jugadores. Estamos con todos para ese partido", indicó

"Nosotros hablamos del día a día, lo inmediato. No nos podemos marcar un objetivo superior al primero porque suele salir siempre mal. Somos un equipo recién ascendido a pesar de la experiencia del club en Primera División. El primer año va a ser muy difícil y de aquí al final va a ser muy difícil. Si conseguimos ese primer objetivo, a partir de ahí, veremos a qué podemos aspirar", agregó.

Además, señaló que al Barcelona no hay que "temerle" aunque sean muy "fuertes" y tenga jugadores con mucha calidad, de los mejores del mundo.

"Siempre hay tópicos, como que hay partidos que no son de tu Liga y nunca lo he entendido. Ante cualquier partido puedes sumar puntos. Si lo ha hecho el Levante (contra el Real Madrid), nosotros y cualquier rival... ¿por qué no lo podemos hacer?. Sabemos que se da de muy vez en cuando y con esa idea vamos al Camp Nou, con la idea de hacer un buen resultado"

Por último, habló sobre su clasificación en el premio Miguel Muñoz al mejor entrenador de la temporada que otorga el diario Marca. Bordalás, de momento, es primero empatado a puntos con Marcelino García Toral, del Valencia.

"Agradezco muchísimo que reconozcan el trabajo. Esto es muy largo. Siempre es una satisfacción el reconocimiento de los profesionales al trabajo que llevo haciendo. Siempre vivo en el presente y estoy centrado en seguir creciendo. No hemos hecho nada, no nos podemos creer nada. Todavía no hemos logrado nuestro primer objetivo, que está todavía muy lejano", concluyó.