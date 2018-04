Bordalás: "Queremos estar lo más arriba posible, pero será difícil"

Getafe (Madrid), 17 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este martes en rueda de prensa que su equipo, en la décima posición de la Liga a seis puntos de la sexta plaza, intentará "estar lo más arriba posible" para intentar soñar con Europa.

De momento, el primer encuentro que tiene que afrontar el técnico alicantino es el que disputará este miércoles en Mestalla frente al Valencia y es consciente de la dificultad del choque.

"Todo es posible. Siempre digo a los jugadores que todo es posible. Al final cada uno se marca sus objetivos. En fútbol no puedes pensar más allá del siguiente partido. El choque contra el Valencia es muy complicado, como locales se han mostrado intratables. Será difícil", dijo.

"Sabemos que el rival va a exigir mucho. Es un partido para estar muy despierto. A partir de ahí, pensar en ir partido a partido, sumar el mayor número de puntos para intentar dejar el equipo lo más arriba posible en el campeonato, pero será difícil", agregó.

Para Bordalás, el Valencia es un equipo que tiene mucho "ritmo", muy "tenso", que presiona "bien" y que además está durante los 90 partidos del encuentro con mucha intensidad.

"Hay que estar más atentos y metidos que nunca. Hay que jugar sin ningún tipo de temor, con atrevimiento y hay que disfrutar del escenario. Es una oportunidad para nosotros muy interesante y muy buena. Todos los jugadores están preparados y mentalizados para hacer un buen partido", comentó.

"Hemos estado casi siempre cerca de la novena plaza y el objetivo es no caer de esa posición. Hay plantillas muy buenas y equipos que se juegan mucho. A pesar de las dificultades que hemos tenido con lesiones y bajas, el equipo va a seguir compitiendo. Hemos hecho partidos importantes como en el Camp Nou y en el estadio del Sevilla. Ese es el objetivo del equipo", apuntó.

Sobre las posibles bajas del Getafe, Bordalás resaltó a un jugador del que están pendientes de que le quiten la segunda tarjeta amarilla que vio la pasada jornada contra el Espanyol. El técnico azulón espera contar con el francés Mathieu Flamini.

"Lo lógico es que le quitaran la segunda tarjeta. No lo sabemos. Creo que se la quitarán, después de ver las imágenes no hay ningún tipo de duda. En directo podía haber duda, pero las imágenes han esclarecido cualquier tipo de duda. No es merecedora de cartulina y confiamos que se la quiten", destacó.

Por último, habló sobre su renovación y no quiso desvelar detalles de la operación: "No soy yo la persona que tiene que comunicar si hay o no renovación. No puedo comunicar nada. Estamos en ello, estamos hablando y negociando, pero no puedo notificar nada", concluyó.