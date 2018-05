Fajr: "No creo que el Atlético nos vaya a regalar nada"

Getafe (Madrid), 10 may (EFE).- Faycal Fajr, centrocampista internacional marroquí del Getafe, opinó que el Atlético de Madrid, pese a no jugarse nada en el derbi de la próxima jornada, "no" les "va a regalar nada" en su particular final por entrar en competición europea.

El Getafe, octavo con 52 puntos, está a dos del Sevilla, séptimo clasificado y último equipo en puestos de competición europea. A falta de dos partidos para el final, las cuentas del equipo madrileño pasan por ganar sus dos encuentros y que el cuadro sevillano pierda uno de sus dos choques.

El primero de esos dos partidos del Getafe es contra el Atlético de Madrid, que el 16 de mayo disputa la final de la Liga Europa y en Liga no se juega nada.

"Son jugadores que juegan muchos partidos, a veces dos veces por semana, y no creo que nos vayan a regalar nada. Preparamos el partido como siempre y vamos a entrar en nuestro campo para ganar", dijo Fajr.

"Quedan dos partidos y queremos estar lo más arriba posible. Toca ganar y esperar a ver qué pasa después", confesó el marroquí, que esta temporada ha realizado cuatro asistencias de gol a sus compañeros.

"Estoy trabajando como cualquier jugador, estoy jugando y tengo que aprovechar. Me siento muy bien dentro y fuera del campo. Me siento con por mis compañeros y tengo que seguir así para dar lo mejor", apuntó Fajr en declaraciones difundidas por el club.

Ante el importante partido que tiene el Getafe frente al Atlético, Fajr mandó un mensaje a su afición para que acuda al Coliseum a animarles.

"Son importantes y para cualquier jugador si no tienes afición no tienes nada. Seguro que conseguiremos lo que queremos con ellos", concluyó.