Pere Pons: "Podemos competir contra cualquiera"

Girona, 14 sep (EFE).- El centrocampista del Girona Pere Pons está convencido de que tal como está jugando su equipo en el debut en la categoría puede "competir contra cualquiera", en referencia a los dos próximo rivales en Montilivi, donde recibirán al Sevilla (este domingo) y a FC Barcelona (el sábado 23).

"Esto demuestra que el Girona se está haciendo grande", ha comentado el jugador rojiblanco, uno de los futbolistas más destacados del equipo que dirige Pablo Machín en este arranque liguero.

Pese a la magnitud de estos rivales y a la inexperiencia de los de Girona en la elite del fútbol español Pons, basándose en el rendimiento del equipo en las primeras jornadas se ha mostrado abiertamente ambicioso.

"Son momentos que muchos no los hemos vivido nunca, pero tal y como estamos jugando podemos competir contra cualquiera. Está claro que ellos tienen más nivel individualmente, pero nosotros podemos compensarlo con la fuerza del grupo y la ilusión", ha enfatizado.

"Ésta es la fórmula. Creo que tenemos un grupo magnífico" ha añadido el centrocampista gerundense, convencido de que la solidaridad y el compañerismo que existe en el vestuario de Montilivi son argumentos suficientes para aspirar al objetivo de la permanencia.

"Cuando uno se esfuerza, el de al lado va detrás. Esto es lo que nos está dando todos los éxitos que estamos teniendo, y si lo mantenemos, tendremos las condiciones para mantenernos en Primera y para competir contra cualquier rival", has insistido.

Aunque este verano el Girona ha incorporado cuatro centrocampistas -Douglas Luiz, Aleix García, David Timor y Farid Boulaya, en los tres primeros partidos de Liga el técnico, Pablo Machín, ha alineado a los cuatro titulares del curso pasado -Pere Pons, Àlex Granell, Borja García y Portu.

Preguntado por este aspecto, el jugador gerundense se mostró satisfecho por la continuidad de la que disfruta en las alineaciones de Machín y ha destacado la utilidad de contar con una plantilla amplia convencido de que Laliga es muy larga y habrá "momentos, campos y rivales para todos".

"El míster está apostando por nosotros y nos están saliendo bien las cosas. Por nuestra parte, tenemos que intentar seguir al máximo para que no nos quiten el puesto e intentar mantener la titularidad", ha sentenciado Pons.

El '8' de Montilivi, uno de los futbolistas más queridos por la parroquia rojiblanca, vive en estos momentos sus mejores días como futbolista profesional: "Estoy quemando objetivos y etapas muy rápido, aunque siempre se puede mejorar y buscar otros objetivos, pero ahora mismo estoy muy contento. Ojalá pueda estar muchos años más en el Girona".