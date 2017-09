Delfí Geli: ´Leo Messi es casi imposible de parar´

Madrid, 22 sep (EFE).- A Delfí Geli, el presidente del Girona, le piden entradas por todos los rincones de Girona. Están agotadas. No cabe nadie más en Montilivi. El nuevo derbi catalán ante el FC Barcelona ha roto todas las previsiones. En una visita a la Agencia EFE, Geli, centrado cien por cien en el plano deportivo, da un repaso a un club humilde que sueña con ser emergente en el fútbol español.

La fiesta en Girona tendrá a Leo Messi como gran atractivo. Un futbolista, según él, "casi imposible de parar".

- ¿Qué supone para el Girona jugar en Primera División por primera vez en su historia?

Respuesta: La primera temporada es ilusión, expectativas y ganas de estar a la altura. Además supone un reto y un paso adelante para la ciudad y la entidad. Estamos en Primera para intentar que el club crezca y sea mejor.

P: Uno de esos pasos adelante son recibir a grandes equipos que ya han pasado como Atlético de Madrid o Sevilla y ahora llega el FC Barcelona a Montilivi, ¿Cómo ve a su equipo?

R: Lo veo con su identidad propia, un equipo muy competitivo y que pelea todos los partidos; esto es lo que nos ha llevado a Primera División y no lo podemos perder. Ponemos en dificultades a todos nuestros rivales y quizás hemos hecho méritos para sacar más puntos pero en Primera División hay que rematar estas buenas sensaciones. Hasta el momento nos está faltando el acierto en momentos clave para que se traduzcan en puntos.

P: Si viene un aficionado del Girona por la calle y le pide una entrada, ¿qué le dice?

R: Que imposible. Para el sábado es un reto conseguir una entrada desde hace muchos días. En dos días vendimos todas las entradas. Nosotros tenemos un estadio relativamente pequeño, pero es la primera vez que recibimos al Barcelona en competición oficial y todo el mundo está muy expectante; es uno de esos días marcados en el calendario.

P:Contra el Barcelona será una de las pocas veces que no disfrutará con Leo Messi....

R: La verdad que sí. Vamos a sufrir con él pero estamos en Primera División y sabíamos que teníamos que competir contra él y contra otros jugadores y equipos de gran calidad, así que intentaremos sorprenderlo y contrarrestarlo de la mejor forma posible.

P: Usted fue lateral derecho y sabe lo que es enfrentarse a grandes jugadores, ¿Qué forma ve usted de parar a Leo Messi que viene de marcar cuatro goles frente al Eibar?

R Leo Messi es casi imposible de parar. Más que pararle o marcarle es un trabajo de equipo, de evitar que reciba balones. El juego del Barça rueda sobre la figura de Leo Messi, si el equipo consigue esto tendrá una ventaja para sorprender al Barcelona

P: Más allá de Leo Messi, el Girona tiene jugadores de la ciudad, de la casa, ¿Qué supone para ellos enfrentarse al FC Barcelona y ver el estadio lleno apoyándoles?

R: Una de nuestras fortalezas es que tenemos jugadores de la casa y que ahora viven un sueño jugando con el equipo de su tierra en Primera División. Enfrentarse al Barça o Madrid supone un gran reto para ellos como es hacer grande al Girona.

P: Uno de los jugadores más destacados del Girona es Pere Pons, todo un ídolo en la ciudad, y ahora se enfrenta a un centro del campo tan poderoso como el del FC Barcelona...

R: Siempre es un aliciente en cualquier equipo ser de casa. Estoy convencido de que son los primeros que quieren jugar bien y sumar puntos.

P: Uno de los nombres propios del Girona es Christian Stuani, que se enfrenta a su compatriota Luis Suárez, y a una gran pareja de centrales como la que forman Gerard Piqué y Samuel Umtiti, ¿Le ve especialmente motivado para el partido?

R: Conociendo a Stuani, siempre está motivado. Supongo que enfrentarse a un compañero de selección y uno de los mejores delanteros del mundo será un aliciente. Para un jugador el hecho de poder marcar ante un grande es un momento que ensalza su figura y es importante para todo futbolista.

P: Imagino que estos días se acostará y pensará en un marcador final para el partido del sábado, un 2-0 por ejemplo... ¿Un resultado para esta noche?

R: El 2-0 lo firmaría rápido. Lo importante es sumar puntos y ojalá consigamos sumar los tres puntos y si no sufrimos mucho mejor. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que el Barça ha comenzado fuerte y será difícil pero al fin y al cabo somos 11 contra 11 y con el apoyo de la afición, que seguro que empujará mucho, creo que haremos un buen partido y tendremos nuestras opciones de ganar.