Los héroes del ascenso, protagonistas en el Girona

Girona, 7 nov (EFE).- Pese a las enormes diferencias que hay entre Segunda y Primera división, Pablo Machín, técnico del Girona, está utilizando a muchos de los futbolistas que ya estaban en el equipo la temporada pasada, cuando se consiguió el histórico ascenso a la elite.

Ocho de los once jugadores que fueron titulares en el partido del domingo contra el Levante ya vestían la camiseta rojiblanca el curso pasado como son Bono, Pablo Maffeo, Juanpe, Aday Benítez, Àlex Granell, Borja García, Portu y Pere Pons, que es el futbolista de la plantilla que acumula más minutos de liga con 949.

Junto a ellos, en el Ciutat de Valencia también jugaron de inicio Bernardo Espinosa, Marc Muniesa y Cristhian Stuani, tres hombres con mucha experiencia en el fútbol de primer nivel, que aterrizaron este verano en Montilivi para completar un vestuario en el que había muchos que no habían actuado nunca en Primera división.

Aparte de los ocho futbolistas citados, hay otros tres que el año pasado ya estaban en el Girona y que, esta temporada, también están teniendo protagonismo: Pedro Alcalá, Jonás Ramalho y el colombiano Johan Mojica, que ha vuelto a llegar cedido por el Rayo Vallecano.

De hecho, el único jugador con experiencia en el Girona que este curso aún no ha disputado ningún minuto oficial es Eloi Amagat, capitán y emblema del equipo.