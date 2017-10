El Espanyol espera en plenitud al Levante que lucha contra su mala racha

Barcelona/Valencia, 12 oct (EFE).- El Espanyol recibe al Levante en plenitud, con madurez de juego, las ideas claras y ganas de amarrar los tres puntos en su estadio frente a un rival que lleva dos derrotas consecutivas y no gana a domicilio desde el pasado mes de marzo.

El conjunto que dirige Quique Sánchez Flores ha mostrado hasta ahora seguridad defensiva, buen control del balón y pegada arriba, aspectos que le pueden permitir empezar un tramo el calendario para marcar sus aspiraciones a medio plazo.

La intención del anfitrión es aprovechar la racha de dos derrotas seguidas del rival, que suele sufrir al verse por detrás en el electrónico, por lo que una de las claves del choque será ver si el conjunto local puede marcar en los primeros compases del encuentro en Cornellà-El Prat.

El Espanyol recupera al lateral derecho Javi López, y al paraguayo Hernán Pérez y al argentino Pablo Piatti. Las bajas en la convocatoria son el delantero Álvaro Vázquez y el central brasileño Naldo. Marc Navarro ha entrado en la lista pese a trabajar al margen en las últimas sesiones por un leve esguince en el tobillo.

Los antecedentes entre ambos conjuntos son claramente favorables al Espanyol. De hecho, el Levante únicamente ha ganado en una ocasión en sus visitas al feudo blanquiazul. Fue en la temporada 2011-12 (1-2). El resto de partidos se han saldado con seis victorias y cuatro empates.

El Levante llegará a Barcelona con la pretensión de acabar con la dinámica de derrotas en Liga y romper la estadística en la que no gana como visitante desde el pasado marzo, en Segunda División, cuando se impuso en Valladolid.

El técnico recupera al colombiano Jefferson Lerma, ausente desde el 16 de septiembre por una rotura muscular, que podría ser titular en el centro del campo si el macedonio Enis Bardhi no se ha recuperado del esfuerzo físico tras los dos partidos con su selección.

Alineaciones probables:

Espanyol: Pau López; Sergio Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Darder, Fuego; Baptistao, Jurado, Piatti y Gerard Moreno.

Levante: Raúl; Pedro López, Postigo, Chema, Toño, Campaña, Rober Pier, Lerma o Bardhi, Morales, Ivi y Nano o Alegría.

Árbitro: Undiano Mallenco (comité navarro).

Estadio: Cornellà-El Prat.

Hora: 21.00 (19.00 GMT)

----------------------------------

Puestos: Espanyol (14o. 8 puntos). Levante (10o. 9 puntos).

La clave: La capacidad reacción del Levante, tras dos derrotas consecutivas.

El dato: El Levante sólo ha ganado una vez en sus visitas al Espanyol.

La frase: Sergio Sánchez: "Tenenemos que buscar el gol lo más rápido posible".

El entorno: El Espanyol ha cerrado la campaña de abonos con 27.308 socios.