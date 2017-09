Cristiano, goles y entrega en su regreso a un partido oficial con el Madrid

Madrid, 13 sep (EFE).- Cristiano Ronaldo volvió a jugar un partido oficial con el Real Madrid y en su retorno, ante el APOEL de Nicosia en el encuentro que abría la fase de grupos de la Liga de Campeones para los blancos, demostró su gran importancia sin faltar además a la cita con el gol.

Eran los primeros minutos oficiales del portugués desde que fuera expulsado en la ida de la Supercopa de España que tuvo lugar en el Camp Nou. La cartulina roja que vio en ese duelo y el posterior empujón al colegiado De Burgos Bengoetxea le valieron una sanción de cinco encuentros.

Esa decisión le obligaba a perderse el choque de vuelta ante los azulgrana y los cuatro primeros enfrentamientos ligueros. De ellos ya ha cumplido tres por lo que el castigo terminará tras la visita a la Real Sociedad la próxima jornada.

Pese a ello sí que se le había visto sobre el campo con la camiseta de su club ya que disputó al completo el Trofeo Bernabéu ante la Fiorentina, donde llegó incluso a anotar un tanto frente al conjunto italiano.

Además Cristiano tuvo protagonismo con su combinado nacional en la fase clasificatoria para el Mundial de Rusia al jugar los partidos contra las Islas Feroe y Hungría, que terminaron con victoria para los suyos por 5-1 y 0-1.

De especial relevancia fue su aportación en el primero de ellos, ya que consiguió anotar un hat-trick que le valió para superar la marca del brasileño Pelé como máximo goleador del fútbol de selecciones.

Su acierto era precisamente lo que necesitaban los madridistas, que ante el Levante perdieron por lesión al francés al delantero Karim Benzema y que en ese encuentro y en el anterior en casa ante el Valencia dispusieron de innumerables ocasiones sumando solo tres dianas.

Por todo ello la expectación en su retorno a la máxima competición europea era grande. Además sus precedentes en los estrenos del equipo en la cita invitaban al optimismo ya que había visto puerta hasta en nueve ocasiones durante los partidos inaugurales de las últimas cinco ediciones, sin dejar de marcar además en ninguno de ellos.

Cristiano comenzó ofreciéndose desde el pitido inicial y levantó por primera vez al público de los asientos en una situación de uno contra uno cerca de la línea de fondo que no tuvo consecuencias. Sí encontraría la red poco después.

En el minuto once una buena acción guiada por Isco, y que continuó con un excelente centro desde la banda izquierda del galés Gareth Bale, la remató el luso en el segundo palo cruzando ante la salida del portero.

Más tarde, en una situación análoga, probaría con un remate de cabeza que se fue al lateral de la red. Seguiría intentándolo antes del descanso pero sus oportunidades, como un tiro desde la frontal que se marchó desviado, fueron menos claras.

Distinta fue la historia en la segunda mitad. En la primera jugada ofensiva de su equipo remató en boca de gol pero el impacto se estrelló en el larguero y botó en la línea sin llegar a traspasarla, motivo por el no subió al marcador pese a su insistencia hacia los colegiados.

La diana que le había sido esquiva en esa jugada se la guardó el destino para los instantes posteriores. El colegiado señaló penalti a Roberto Lago por una mano que no existió y el atacante de Madeira asumió la responsabilidad superando a Waterman. Después de ello rescató la pelota y se fue corriendo al centro del campo. Quería más.

No aumentó su cuenta pero siguió demostrando una gran intensidad, primero como principal referente ofensivo y posteriormente caído hacia la banda izquierda cuando saltó al césped Mayoral. Ahora deberá aguardar su próxima oportunidad, que llegará de nuevo en España ante el Betis. La espera toca a su fin pero mientras tanto Cristiano ha demostrado que, pese a la ausencia, su espíritu competitivo permanece intacto.