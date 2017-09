Bale: "Vamos a por todos los títulos"

Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, mostró la mentalidad ganadora con la que encaran los jugadores de Zinedine Zidane una temporada que comenzaron con la conquista de las Supercopas de España y Europa, y aseguró que van "a por todos los títulos".

"Estuvo muy bien ganar las dos Supercopas al inicio de temporada. Fue un gran comienzo con dos títulos, pero eso ya es pasado y queremos seguir ganando. Vamos a por todos los títulos esta temporada. El objetivo del Real Madrid no queda aquí y queremos ganarlo todo", aseguró en un acto de una marca deportiva.

"Tenemos el enorme desafío de ganar tres 'Champions' seguidas. Fuimos el primer equipo que ganó dos seguidas y queremos seguir haciendo aún más historia conquistando la tercera seguida. Queremos seguir ganando cada partido porque es la forma de estar al final de temporada más cerca de cada título. Queremos la 'Champions' y los demás títulos", insistió.

Bale Pidió "calma" a los aficionados del Real Madrid tras el arranque irregular del equipo blanco en la Liga, con dos empates en tres jornadas, ambos en el Santiago Bernabéu: "Debemos de tener calma y seguir pensando en ir partido a partido. Lo primero es volver a ganar en Liga y recuperar buenos resultados que nos ayudarán a ir escalando posiciones en la clasificación"

Para ello el Real Madrid debe ganar la próxima jornada a la Real Sociedad en Anoeta, un estadio que trae grandes recuerdos a Bale porque marcó cinco tantos en cuatro partidos y en el que ya tuvo que asumir el liderazgo sin Cristiano Ronaldo, como vuelve a ocurrir en el presente.

"Anoeta Siempre ha sido un gran estadio para mí y me trae recuerdos de bonitos goles. Ojalá pueda volver a marcar y ayudar al equipo a ganar el partido, que es lo más importante", señaló.

Preguntado por el momento que más le aceleró el pulso desde que llegó al Real Madrid, el extremo galés escogió el gol que marcó al Atlético de Madrid en la prórroga de la final de la Liga de Campeones en Lisboa, en la conquista de la décima Copa de Europa del conjunto blanco.

"Cualquier gol que marcas con el Real Madrid es especial, pero me gustaría volver a marcar un gol en una gran final. El que hice en la final de la décima lo recuerdo como el más importante porque ayudó a que el Real Madrid ganara una 'Champions' muchos años después. Nunca olvidaré aquel momento increíble marcando en la prórroga y la forma en la que ganamos aquella final", confesó.

Esta temporada concluye con el Mundial de Rusia, que señaló Bale como otro gran reto personal: "Es un desafío enorme para mi país, igual que lo fue la pasada Eurocopa, en la que fue fantástico llegar tan lejos. Vamos a pelear hasta el final para lograr la clasificación histórica al Mundial. Sería increíble".