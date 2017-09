Papeles cambiados y presión para el Real Madrid en Anoeta

San Sebastián/Madrid, 16 sep (EFE).- El Real Madrid visita Anoeta con los papeles cambiados con la Real Sociedad, segunda en la tabla, igualada a puntos con el líder Barcelona, e invicta, mientras que el equipo blanco, vigente campeón, vive una racha irregular tras encadenar dos empates en el Santiago Bernabéu.

No termina de arrancar el Real Madrid en la competición doméstica, ya a cuatro puntos del Barcelona y con la presión de que aparezcan los verdaderos problemas si suma un nuevo tropiezo. Eso sí, se ha abonado en las últimas temporadas a los buenos resultados en San Sebastián, donde ha ganado en seis de sus diez últimas visitas, con una sola derrota, la encajada en 2014 (4-2).

El donostiarra es ahora un equipo más fuerte. Es el más goleador de la competición en este inicio de temporada, ha marcado cuatro tantos en casa del Dépor y tres al Villarreal, dato elocuente de su gran poder de medio campo hacia arriba.

El partido del pasado jueves contra el Rosenborg no pasará factura física a los jugadores de la Real porque los noruegos no fueron un rival exigente y su técnico, Eusebio Sacristán, salvo con Asier Illarramendi, repartió minutos y dio descanso a jugadores vitales en su esquema.

Se imponen las rotaciones sin tocar la columna vertebral del juego local, con un Illarramendi al mando del juego blanquiazul que parece insustituible. Sí se espera algún cambio, como el de Januzaj por Carlos Vela y Juanmi, que podría estar en el once titular como máximo goleador del equipo con tres tantos después de ser suplente en Liga Europa.

El Real Madrid por su parte, llega con necesidad de vencer pese a ser tan solo la cuarta jornada. La provoca dos tropiezos inesperados como local, ante Valencia y Levante, que frenaron la euforia del inicio de temporada con la conquista de las Supercopas de Europa y España y ponen una distancia de cuatro puntos con el Barcelona, que podrían ser siete al inicio del encuentro.

Además aterriza en San Sebastián condicionado por importantes bajas, en plena mala dinámica de lesiones musculares que en una semana le han quitado a Zinedine Zidane la posibilidad de alinear a Karim Benzema, Mateo Kovacic y Toni Kroos. Jesús Vallejo completa las ausencias por lesión y sancionados están Marcelo y Cristiano Ronaldo.

Los focos apuntan al jugador más exigido del momento, Gareth Bale, para el que pide tiempo Zidane. A los cuatro meses de su recuperación asegura que necesita más partidos para regresar a su nivel. Mientras, sigue jugando y alimentando el trato de un sector del madridismo que se ha cansado y lo muestra en forma de silbidos.

Sin Cristiano ni Benzema, sobre el galés recaerá el liderazgo en uno de sus estadios preferidos. En Anoeta ha marcado cinco goles en cuatro partidos.

Ya hizo olvidar la ausencia de Cristiano allí, algo extrañamente habitual las últimas temporadas, y precisamente fue Anoeta el estadio donde se inició una racha vigente de récord del Real Madrid. Con un tanto de Bale el 30 de abril de 2016. arrancaba una dinámica de 72 partidos consecutivos marcando, en los que los de Zidane anotaron 197 goles (2,74 por encuentro).

El duro examen a esa racha llega con una Real Sociedad lanzada y con bajas ofensivas claves para Zidane, que tendrá que innovar en su sistema para situar a Marco Asensio de falso nueve.

Bale demostró ante el Levante, tras lesión de Benzema, que no es una zona en la que se encuentre cómodo y caerá a la banda izquierda, en la que el lateral se debate entre Theo Hernández, sustituto natural de Marcelo, o Nacho, que dejaría su plaza en el centro de la zaga a Raphael Varane y pasaría al lateral.

Será el último partido liguero sin Cristiano Ronaldo. Como quedó demostrado en Liga, el Real Madrid necesita la pegada de su líder.

. Alineaciones probables:

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Elustondo, De la Bella; Illarramendi, Zurutuza, Prieto; Juanmi, Januzaj y Willian José.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Ceballos, Isco; Bale y Marco Asensio.

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego).

Estadio: Anoeta.

Hora: 20:45 horas.

-------------------------------------------------------------

Puesto: Real Sociedad (2º, 9 puntos); Real Madrid (7º, 5 puntos).

La clave: El momento de Asier Illarramendi, que llega de su primer doblete como profesional, y la pegada del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo ni Karim Benzema.

El dato: El Real Madrid ha ganado en seis de sus últimas siete visitas a Anoeta, un estadio muy favorable.

La frase:

Sergio Canales: "El Real Madrid es el mejor equipo que hay ahora mismo".

Zidane: "Bale puede con la presión. Necesita tiempo".

El entorno: Se espera una masiva afluencia a un estadio de Anoeta que contará con una grada provisional, por las obras del fondo sur del estadio, para acercar al terreno de juego a las peñas más activas.