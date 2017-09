El Real Madrid a por el récord y el primer triunfo liguero en el Bernabéu

Madrid/Sevilla, 19 sep (EFE).- El Real Madrid busca marcar por 74 partido consecutivo, con lo que superaría al Santos de Pelé y establecería un nuevo récord mundial, en un partido ante el Real Betis en el que quiere confirmar la reacción de Anoeta para firma su primer triunfo liguero en el Santiago Bernabéu tras dos empates.

El inicio del vigente campeón en LaLiga Santander sembró dudas de local. A su eficacia a domicilio no le acompañó la imagen mostrada ante el Valencia y Levante. Dos empates y cuatro puntos que dejó escapar que es la distancia que ya le separa del Barcelona. Frente al Real Betis se le ha acabado al equipo de Zinedine Zidane el margen de error en su estadio.

Recupera además a Cristiano Ronaldo. El portugués se estrena en LaLiga una vez cumplidos sus cinco partidos de sanción por su expulsión en la ida de la Supercopa de España y el empujón que dio al colegiado. No jugó la vuelta ante el Barcelona y se tuvo que ausentar de cuatro jornadas. El Real Madrid ha acusado la baja de su gran referente ofensivo.

Será la novena liga que inicie Cristiano que promedia 35 goles por temporada. El pasado curso marcó al Real Betis en el Bernabéu y en el Villamarín. Tras marcar en la Supercopa en el Camp Nou y un doblete en el estreno de Champions, su hambre de gol busca saciarse. Jugará en punta con un Gareth Bale renacido tras su tanto en Anoeta, que espera más cariño de su afición y aumentar el rendimiento según va ganando confianza.

El Real Madrid respondió en la primera situación peligrosa de la temporada, venciendo en Anoeta con seis bajas a una Real Sociedad que era colíder, y evitando quedar a siete puntos del Barcelona. Recuperará Zidane a Marcelo en el lateral izquierdo junto a Cristiano en punta. Y se espera el regreso de Toni Kroos en un centro del campo en el que la novedad puede ser Dani Ceballos y su primera titularidad en un partido especial ante su ex equipo.

Por su parte, el Real Betis afronta la cita en el Santiago Bernabéu con la mochila cargada de autoestima tras la buena imagen ofrecida en casa ante el Deportivo de la Coruña y con el reto de sacar algo positivo en un campo de los que los entrenadores no suelen apuntar puntos posibles cuando sale el calendario en verano.

Para ello, el técnico bético, Quique Setién, cuenta con la casi totalidad de su plantilla a excepción de los lesionados Juanjo Narváez y Alin Tosca; y, pese al estado de gracia de sus dos banderines de enganche, los veteranos Joaquín Sánchez y el mexicano Andrés Guardado, ha señalado que los dosificará e insinuado cambios. Por ellos podrían entrar canteranos como Francis Guerrero y Fabián Ruiz, o apostar por el extremo hispano-argentino Matías Nahuel.

Quique Setién ya ha demostrado que sabe jugarle al Real Madrid de Zinedine Zidane. Con Las Palmas cosechó sendos empates ligueros ante los madridistas. En el empeño de sacar algo positivo del Bernabéu, será clave la labor del exmadridista Javi García para darle equilibrio al sistema defensivo y continuidad a la salida del balón.

La presión a la que someterá el Real Madrid la salida del balón de los verdiblancos obligará a éstos a intentar alargar al máximo las posesiones para no sufrir, en lo que el centro del campo; y la defensa alta del delantero Sergio León y las bandas se antojan básicas. No es descartable que Setién dé minutos al paraguayo Tony Sanabria y al argelino Ryad Boudebouz, recuperados de sus lesiones y que entraron ya la pasada jornada ante el Deportivo.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos; Marco Asensio, Bale y Cristiano Ronaldo.

Real Betis: Adán; Barragán, Feddal, Mandi, Durmisi; Javi García; Francis, Fabián, Camarasa, Tello; y Sergio León.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano)

Estado: Santiago Bernabéu

Hora: 22.00. (20 GMT)

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Real Madrid (4º, 8 puntos); Real Betis (12º, 6 puntos).

La clave: el regreso en punta de Cristiano Ronaldo y la capacidad defensiva de un Real Betis con rotaciones de frenar al portugués.

El dato: El Real Madrid establecerá un nuevo récord mundial si marca; el Real Betis no gana en el Bernabéu desde hace 19 años y sólo ha logrado cinco victorias en sus 51 visitas en partidos de Liga.

La frase:

Zidane: "Los silbidos te hacen reacciona".

Quique Setién: "Nuestra propuesta será siempre la misma, en el Bernabéu iremos a por todas".

El entorno: se espera un apoyo masivo de la afición madridista al galés Gareth Bale después de verle marcar en Anoeta un gran gol que puede cerrar la etapa de silbidos en el Bernabéu.