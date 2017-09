El Real Madrid no supera el récord del Santos de Pelé

Madrid, 20 sep (EFE).- El Real Madrid acabó un partido sin marcar 512 días después y no superó el récord del Santos de Pelé, quedándose en 73 partidos consecutivos marcando en una racha que inició el 30 de abril de 2016 ante la Real Sociedad y que se cerró con derrota ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu (0-1).

Después de igualar el pasado domingo con su triunfo en Anoeta el récord que el Santos brasileño estableció entre 1961 y 1963, el equipo de Zinedine Zidane no pudo superarle al ser incapaz de marcar en las numerosas ocasiones de las que dispuso ante el Real Betis.

El Real Madrid no cerraba un partido sin marcar desde el 26 de abril de 2016, cuando empató en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Era cuatro días después cuando iniciaba una racha goleadora que hoy se cerró, con una duración de un año y cinco meses, y 200 tantos marcados.

El portugués Cristiano Ronaldo fue el que más tantos aportó, con 49 dianas, seguido del francés Karim Benzema con 21, el mismo número que dejó Álvaro Morata antes de marcharse al Chelsea. Hasta 22 jugadores de la plantilla dirigida por Zinedine Zidane aportaron goles a la mejor racha de la historia de un club español.