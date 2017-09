Marcos Llorente tras su renovación: ´El Real Madrid es el club de mi vida´

Madrid, 24 sep (EFE).- Marcos Llorente mostró su felicidad tras renovar su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2021, el que definió como el club de su vida y el de su familia, extendiendo una saga de deportistas que comenzó con leyendas como Paco Gento y Ramón Grosso.

"Estoy muy feliz de poder ampliar mi contrato con el Real Madrid. Es un sueño que tenía desde pequeño. Es el club de mi vida y el de mi familia. Estoy contento y con ganas de crecer en el club", dijo tras firmar su nuevo contrato con mejora económica junto al presidente Florentino Pérez.

"El Real Madrid es el club de mi vida, el que me ha visto crecer desde pequeño cuando entré en infantiles. Desde ese momento he ido escalando y es mi vida, el club donde ha jugado mi familia", añadió.

Acompañado de su familia, Marcos compareció feliz en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu donde se mostró consciente del papel que tiene que desempeñar esta temporada en la plantilla de Zinedine Zidane tras ser una de las revelaciones de la pasada Liga en su año de cesión al Alavés.

"Son etapas. El año pasado viví la de irme cedido para jugar el máximo número de partidos pero ya es una etapa que se acabó. Ahora estoy en otra muy bonita que es más complicada. La competencia en este club es muy alta, soy consciente de lo joven que soy", dijo.

"Cuando vine aquí sabía que los minutos son difíciles y la competencia es muy grande. No tenía una media estimada de minutos a jugar, solo pienso en crecer rodeado de estos pedazo de jugadores sin esperar nada", añadió.

Llorente desveló los patrones que rigieron su crecimiento como futbolista desde pequeño, aconsejado por familiares que han triunfado en el club. "En mi casa siempre se ha hablado de la unidad y el trabajo. Sin sacrificio es muy difícil llegar al mejor club del mundo. Hay niveles altísimos y tienes que dar todo para llegar".

Señaló como su gran referente a Xabi Alonso y revivió el momento vivido ayer en su regreso a Mendizorroza. "No puedo estar más contento. Ayer fue increíble la ovación que recibí en Mendizorroza. Fue un año inolvidable lo que viví con ellos y les estoy muy agradecido".

Centrado ya en su presente, Marcos aseguró que su sueño es "ganar el máximo número de títulos posibles", agradecido por la confianza que le da el club. "Estoy muy contento por firmar la renovación y tener la oportunidad de crecer en este club".

"Estando en el Real Madrid con jugadores grandes encuentras diferencias. En lo técnico es donde más puedo mejorar en el mejor club del mundo, donde puedo crecer como futbolista", añadió.

Desveló lo que le pide Zinedine Zidane cada vez que recibe una oportunidad de jugar. "Me dice que lo del Alavés, que no me corte, que defienda como hacía allí y ataque igual. La competencia es muy grande y lo que tengo que hacer es trabajar en todos los entrenamientos par cuando me de la oportunidad, aprovecharla".

Con "mucha paciencia para aprender", Llorente sabe que le queda un camino largo en el Real Madrid tras ganarse formar parte del primer equipo. Dejó un consejo desde su experiencia a todos los canteranos del club.

"Lo único que puedo decir es que tienen que trabajar muchísimo porque llegar al primer equipo es muy difícil. Sobre todo que el día de mañana no se arrepientan de haberlo dado todo en entrenamientos y partidos", sentenció.