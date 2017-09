No hace ni un año de la última y Cristiano ya quiere otra renovación

El portugués Cristiano Ronaldo mostró su sorpresa por la dureza de las crítica cuando no marca, que dijo es "cada vez más dura", y lanzó tras las renovaciones de varios de sus compañeros un mensaje al presidente Florentino Pérez, pidiendo la suya y resaltando su felicidad en el club.

Era la primera vez en la temporada que hablaba Cristiano Ronaldo y lo aprovechó para lanzar un guiño con una renovación, pese a renovar el pasado curso, con la que el Real Madrid mejoraría su contrato tras el verano polémico con sus problemas con Hacienda.

Preguntado por si se espera una renovación suya aseguró que "es una buena pregunta" y pasó el turno a Florentino Pérez. "Estoy contento, las cosas acontecen de una manera natural. Estoy contento por mis compañeros que renovaron porque estaban a final de contrato. Es una pregunta que a lo mejor el presidente sabe contestar mejor que yo, pero estoy contento, hago lo que más me gusta, he hecho goles y estoy feliz", afirmó en Mega. Y eso que hace no hace ni un año que firmó su última ampliación.

Tras un verano en el que se rumoreó su salida del club por los problemas fiscales, Cristiano quiso dejar claro que de su boca nadie pudo escuchar ninguna duda sobre su continuidad y resaltó que es feliz en el Real Madrid.

"No escuchaste de mi boca (que me quería ir), la gente habla de Cristiano todos los días en todo el mundo. Si tuviera que contestar a todos viviría para la prensa, pero vivo para el fútbol y para mi familia. Lo demás es secundario", dijo. "Todo lo que lleve el nombre de Cristiano es noticia mundial. Cuando eres grande la gente habla de ti", añadió.

El delantero portugués alcanzó 400 partidos en Liga de Campeones con un doblete con el que suma 412 dianas como máximo artillero de la historia de la competición.

"Queríamos ganar por primera vez en Dortmund, era un desafío para nosotros, como nos dijo nuestro entrenador teníamos que estar motivados para poder cambiar la historia y el equipo estuvo fenomenal, jugamos muy bien, creamos muchas oportunidades y marcar tres goles aquí es difícil. Fue un partido pleno, muy bueno", analizó.

"Parece que tengo que demostrar partido a partido lo que soy. Me sorprende la opinión pública sobre mi. Una vez más los números hablan por sí solos. Estoy muy contento por hacer mi partido 400 y por hacer no sé cuántos goles. Los que van a hablar de mí lo saben mejor que yo. Muy feliz porque sabía que estoy bien, cuando tengo oportunidades yo marco, a veces los porteros o los palos paran, es parte del fútbol. Mi trabajo es el mismo, soy un profesional, nunca me desespero, tengo la mente limpia y preparada para la crítica, que es cada vez peor. Pero si por algo soy quien soy, es por el trabajo y mis compañeros por el Real Madrid. Estoy muy feliz".