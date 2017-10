Zidane alinea al once de la final de Cardiff con Achraf por Carvajal

Madrid, 17 oct (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, alineará para enfrentarse al Tottenham al mismo once de la final de la Liga de Campeones de Cardiff con el que ganó al Juventus con la excepción del lesionado Dani Carvajal, que será sustituido en el lateral derecho por el marroquí Achraf Hakimi.

La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Keylor Navas; Achraf, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Benzema y Cristiano.

Por su parte, Mauricio Pochettino sorprendió con la inclusión en el once de Fernando Llorente en la punta de ataque junto a Harry Kane.

El once completo del Tottenham es el formado por: Lloris; Alderweireld, Davinson, Vertonghen; Aurier, Dier, Dembélé, Winks, Sissoko; Llorente y Kane.