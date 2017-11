Zidane: "Algunos pueden estar preocupados; yo, nunca"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mantiene su optimismo pese a estar a diez puntos del Barcelona en la Liga y aseguró este lunes, la víspera del partido de la Liga de Campeones ante el APOEL, que "algunos pueden estar preocupados" pero él "nunca".

"Siempre soy optimista porque tengo una suerte enorme. Lo primero en salud, luego en trabajar en mi pasión. Disfruto de lo que estoy haciendo y siempre voy a ser positivo porque hay otros trabajos que no son fáciles. Soy optimista en todo momento, pase lo que pase. Estoy convencido de los recursos que tenemos, hay momentos de la temporada como el año pasado donde algunos pueden estar preocupados; yo no, nunca", afirmó.

Una vez más el técnico madridista protegió a Karim Benzema: "Es el primero que quiere dar más, que sabe que puede dar más. Estamos aquí, yo el primero, para ayudar a todos mis jugadores, no solo a Karim".

Asimismo, destacó que por lo visto en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid están "mejor todos" y que sólo falta recuperar la pegada.

"Es sólo confianza en el gol porque en el juego no podemos decir que estamos mal, estamos creciendo. El gol hay que meter uno, dos y luego la racha cambia. Esperamos que sea mañana. Es un día para cambiar", comentó.

Zidane no quiso hablar de la posibilidad de que el Real Madrid busque refuerzos en el mercado de fichajes invernal, pero no cerró la puerta: "No es el momento de hablar de eso, cuando llegue la fecha hablaremos. Lo que me importa es el partido de mañana y jugar con esta plantilla, meter un once y nada más".

El entrenador del Real Madrid advirtió del peligro del APOEL: "No va a ser fácil ante un rival que se está comportando bien en esta 'Champions'. Debemos estar concentrados, pensando únicamente en el APOEL. Sabemos lo que nos jugamos".

"Es un muy buen equipo que lo ha demostrado. Se ha merecido estar en Champions y lo que está haciendo en sus partidos es bueno. En el Bernabéu ya jugaron muy bien. Nos espera un partido difícil para el que tenemos que esta preparados", sentenció.