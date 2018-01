Cristiano Ronaldo quiere irse al United

El Real Madrid no atraviesa su mejor momento. A la crisis de resultados se le suma ahora la posible marcha de su jugador estrella, Cristiano Ronaldo. El portugués que no está viviendo uno de sus mejores momentos deportivos, querría regresar a su anterior club, el Manchester United. Cristiano pasó 6 años en Mánchester (2003-2009), donde llegó a ganar la Champions League y su primer Balón de Oro. Según informa As, el club inglés ya conocería las intenciones de Cristiano de volver a vestir sus colores.

Parece que el motivo de la posible marcha de Ronaldo del Madrid, sería el poco entendimiento que tiene este con el presidente del club blanco, Florentino Pérez. Cristiano esperaba una oferta de renovación que no llega, mientras crecen los rumores del interés de los blancos por Neymar. Aunque el portugués ha manifestado en varios ocasiones su intención de continuar vistiendo la camiseta blanca, el club no ha realizado la oferta de renovación que Cristiano esperaba.

Cristiano, a pesar de haber conquistado su segunda Champions League consecutiva y su quinto Balón de Oro, no se encuentra entre los tres jugadores más pagados del mundo. El portugués ocupa el quinto puesto muy lejos de Messi, que renovó recientemente y cobra 50 millones netos. Ronaldo por su parte se lleva 21 millones netos al año, una cifra bastante más baja que el argentino.