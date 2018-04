Esto es lo que dice la prensa internacional del penalti del Madrid

Anoche se produjo una de las jugadas más polémicas de los últimos años, el penalti de Benatia a Lucas Vázquez que ha generado todo tipo de comentarios, sin poner de acuerdo a nadie en si era o no penalti.

En España la prensa madridista defendió que si era penalti, mientras que la prensa culé habló de robo. Los árbitros especializados no se han puesto de acuerdo y los periodistas en las diversas tertulias.

Por otro lado tenemos la reacción en Italia, donde los principales medios consideran que no era penalti la acción de Benatia. Los medios italianos que se rindieron a los pies de la Roma el pasado martes, estuvieron a punto de presenciar otro milagro de uno de sus equipos.

Así que viendo estas discrepancias de opinión, recurrimos a los medios internacionales que no tienen ningún vínculo con ninguno de los equipos y opinan con mayor imparcialidad, pero de nuevo nadie se pone de acuerdo. En Argentina Olé y Clarín no ven penalti, pero en Inglaterra The Times o Daily Mail sí. También lo hace en Francia L`Equipe, pero los alemanes de Der Spiegel o Bild discrepan. Seguramente la mejor posición la toman los portugueses de A Bola, los holandeses de De Telegraaf o los ingleses de The Guardian, que prefieren no mojarse al no tener claro si es penalti.

Viendo toda esta discrepancia de opiniones queda claro que no hay una verdad absoluta acerca de esta controvertida jugada, y que todo dependerá de la perspectiva con la que se mire.