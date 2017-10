La Real prepara el asalto a Mendizorroza, donde no gana desde 2000

San Sebastián, 10 oct (EFE).- La Real Sociedad tiene una complicada papeleta este sábado en Mendizorroza, donde no gana desde el año 2000, ante un Deportivo Alavés crecido de moral tras su victoria ante el Levante y la llegada al banquillo de Gianni De Biasi.

El equipo guipuzcoano se juega mucho en este partido, no ya por la posición en la tabla sino porque lleva un empate en los últimos cuatro partidos, y se presentará en Vitoria como el conjunto más goleado de Primera División junto al Eibar.

Los antecedentes no son muy halagüeños para los de Eusebio Sacristán, que han perdido en sus últimas cinco visitas: una en Copa del Rey, dos en Segunda División y otras tantas en la máxima categoría del fútbol nacional.

Un recuerdo doloroso para los de Anoeta fue la derrota por 3-2 el 8 de junio de 2008, con ambos conjuntos en Segunda, cuando un triunfo habría dado el ascenso a una Real que cayó en el tiempo de descuento tras encajar dos goles seguidos.

El único triunfo de los donostiarras en 17 años se produjo el 1 de noviembre de 2000, merced a un gol del defensa Igor Jauregi y, desde entonces, han enlazado seis derrotas y un empate en una estadística muy adversa para los txuriurdines.