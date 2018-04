Odriozola: "Es momento de estar todos más juntos que nunca"

Álvaro Odriozola, futbolista de la Real Sociedad y de la selección española, habló acerca de las salidas de su club de Eusebio Sacristán y de Lorenzo Juarros 'Loren' al tiempo que consideró que todos deben estar unidos.

"Ha sido una semana un poco dura. Veníamos de una mala racha y el presidente y la Junta Directiva han decidido prescindir de Eusebio y de Loren. Son decisiones que hay que respetar y creo que es momento de estar todos más juntos que nunca y de ir para adelante. Se ha tomado esta decisión y todos tenemos que respetarla", afirmó.

Odriozola quiso mostrarse agradecido con los dos: "Quiero agradecer a Eusebio todo lo que ha hecho por la Real y en especial por mí, que me ha dado la oportunidad de poder jugar en Primera y de hacerme debutar con el equipo. Le debo muchísimo y le tengo muchísimo cariño y afecto. También a Loren, que me ha ayudado mucho y he aprendido mucho junto a él".

En cuanto a su futuro, indicó: "Estamos en una situación muy comprometida. Tan sólo me centro en el día a día, en dar el cien por cien en la Real, que es al club que me debo. Bastante tenemos ahora mismo con la situación en la que estamos como para pensar en otras cosas. Tan solo me centro en el día a día y nada más".

Actualmente concentrado con el combinado nacional, no quiso pronunciarse acerca de su posible presencia en el Mundial de Rusia: "No me planteo el hecho de estar. Solo que mañana viajamos a Alemania, que tenemos entrenamiento y en el siguiente partido. En el fútbol hay que ir día a día, es el único secreto. Ahora mismo estoy metido en esta concentración, tenemos dos partidos preciosos para preparar mejor el Mundial. No miro más allá".

El lateral hizo estas declaraciones en la 'V Edición de la Cena Pirata' que organiza el futbolista Esteban Granero con fines benéficos: "Me parece algo precioso que podamos juntarnos todos para ayudar a todos esos niños que lo necesitan. Creo que se debería hacer mucho más".

"Quiero felicitar a Esteban por haber conseguido congregar a tanta gente y que todos podamos ayudar a los niños y tratar de mejorar en la investigación sobre el cáncer infantil. Muy feliz de poder ayudar. Ver a toda esta gente aquí me hace muy feliz", añadió.