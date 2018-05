Garitano: ´Logré estar con los mejores y ahora quiero competir con ellos´

El nuevo entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, declaró este miércoles, en su presentación, que llega a San Sebastián con mucha ambición y que, después de lograr con el Leganés "estar con los mejores", ahora con la Real pretende "competir con ellos".

Garitano desveló que su llegada al banquillo realista era "una situación buscada desde hace tiempo", dijo no creer en "las casualidades" y que siempre tuvo en mente poder entrenar a la Real.

"Cuando empecé con Orihuela hace siete años ya hablaba de jugar con los mejores, lo logré con el Leganés, pero mi objetivo siempre era, cuando firmaba contratos, dejar una puerta abierta por si se daba la posibilidad de fichar por la Real", reveló Garitano.

El nuevo técnico realista aseguró que llega a "un equipo increíble" y espera mantener su identidad como técnico, la que ha triunfado en Leganés, porque entiende que la Real busca eso precisamente para su próximo proyecto.

Garitano no sabe todavía "dónde puede llegar" su equipo, reconoció que "lo sencillo habría sido seguir en Leganés" pero se declaró como un técnico inconformista que se planteó un cambio que ve como un paso adelante en su carrera.

El técnico guipuzcoano, que tuvo una andadura brillante en sus cuatro años en el conjunto madrileño, mostró su entusiasmo por la confianza depositada por el presidente Jokin Aperribay, ya que hasta ahora ningún técnico había firmado por tres años durante sus mandatos.

"Firmar dos, tres o cinco... es algo que no me paro a pensar. Vengo con la idea de estar mejores, buscaba algo diferente, la Real me da esa oportunidad y por eso quiero tener también a los mejores, porque es seguro que me aportarán a mí y a la Real Sociedad", señaló.

Jokin Aperribay, que acompañó junto al director de fútbol Roberto Olabe al técnico en su presentación, explicó por su parte los motivos de su confianza en Garitano, preparador que daba el perfil requerido por el club para los planes de futuro.

"Yo quería que firmara un contrato indefinido y así lo hablamos. El entrenador tiene que creer que la Real quiere contar con él", declaró al tiempo que subrayó que le gustaría que Garitano "esté aquí toda la vida".

"No me gusta que se juzgue por los resultados inmediatos porque estos son responsabilidad de mucha gente, como entrenadores, consejeros, presidente, jugadores...", concluyó Aperribay.