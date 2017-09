La novia de Zaza, molesto por no ser titular, lanza un dardo a Marcelino

Primeras dificultades de vestuario para Marcelino García Toral desde que ha llegado al Valencia. Después el empate en el derbi contra el Levante en el Ciutat de Valencia, le ha llegado una pequeña tormenta.

Simone Zaza, delantero italiano de los ches, no ha aceptado la decisión de no estar en el once titular del entrenador asturiano y su novia, Chiara Biasi, una fashion blogger italiana, se ha referido al asunto a través de Instagram, defendiendolo con un post que parece estar dirigido a Marcelino: "Si quieres gente de carácter, debes saber gestionarla y aceptar que no podrás manejarla. Pero sobre todo recordar que las pelotas que tiene, las tiene siempre. No lo metas en el cajón sin motivos. Arréglalo (O quédate con quien lleve incorporado un manual de instrucciones)".

Ahora, en el Valencia se corre el riesgo de que se genere un primer caso polémico, pese a los buenos resultados contra equipos como el Atletico Madrid y el Real Madrid. Para Zaza, que ha firmado un gol en sus cuatro presencias en la temporada, Marcelino ha tenido buenas palabras en la rueda de prensa: "Tengo con él la misma situación que tengo con todos los demas; quien esté en la convocatoria puede ser titular".

Pese a ello, según lo apostillado por el asturiano ("Tengo clarísimo, viendo cómo ha actuado Santi Mina y cómo ha actuado Zaza, que he acertado"), este martes el banquillo de Mestalla parece tener un sitio reservado para el delantero italiano.