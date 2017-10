Kondogbia vuelve a la lista del Valencia y Maksimovic no viaja

Valencia, 14 oct (EFE).- El francés Geoffery Kondogbia, que no jugó el último encuentro del Valencia por sanción, regresa a la lista de convocados para jugar ante el Betis, en la que no se encuentra el serbio Nemanja Maksimovic.

Los dieciocho convocados por el técnico Marcelino garcía Total para este encuentro son Neto, Jaume Doménech, Montoya, Nacho Vidal, Garay, Paulista, Murillo, Gayà, Lato, Kondogbia, Parejo, Soler, Guedes, Pereira, Nacho Gil, Santi Mina, Rodrigo y Zaza.

Junto a Maksimovic no están en la lista para el viaje a Sevilla por decisión técnica Vezo, Orellana y Rober Ibáñez.