El Zaragoza desafía en Copa al equipo del momento en Primera

Zaragoza/Valencia, 23 oct (EFE).- El Real Zaragoza encara los dieciseisavos de final de la Copa de la Copa como un premio al trabajo hecho hasta ahora, pero con ganas de competir contra el Valencia, el equipo revelación de Primera, que llega sin confianzas pero dispuesto a demostrar por qué está en segundo en la Liga.

Conscientes de que va a ser muy complicado poder superar la eliminatoria, aunque sin renunciar a ello, los locales tienen como objetivo disfrutar y hacer disfrutar a sus aficionados contra un rival de Primera, uno de los mejores en estos momentos.

La ilusión porque la afición recuerde las grandes tardes que ha vivido el estadio de La Romareda en tiempos ya lejanos es otra de las motivaciones y, en un punto más lejano, poder soñar con dar la sorpresa.

El técnico del equipo aragonés, "Natxo" González, tiene claro que la prioridad es la competición liguera y, como ya anunció la semana pasada, habrá abundantes cambios con respecto a lo que se considera el habitual once titular dado que el próximo viernes tiene partido de Liga.

Esto supondrá una buena oportunidad para los jugadores menos habituales y también para alguno que está recién salido de lesión con la intención de demostrarle a su técnico que puede confiar en ellos, en el primero de los casos, y para comprobar el estado físico e ir acumulando minutos, en el segundo.

A este respecto parece claro, por lo tanto, que jugadores como Mikel González, Verdasca, Zapater, Eguaras, Febas, Buff, Toquero o Borja Iglesias no estarán de inicio.

En la portería, el técnico zaragocista podría darle la oportunidad a Álvaro Ratón y la duda podría estar en los laterales.

El Valencia saltará a La Romareda en busca de un resultado que le dé ventaja para la vuelta y le permita evitar sobresaltos y verse obligado a apelar a una remontada en el choque de vuelta.

Marcelino García Toral, técnico valencianista y exentrenador del equipo aragonés, ha introducido rotaciones con asiduidad en la Liga, por lo que lo más probable es que también lo haga y de forma más extensa en el torneo copero.

Si es así, en Zaragoza saltarán, si no los menos habituales, los que no lo hicieron en el último encuentro de Liga ante el Sevilla, aunque en el caso de Kondogbia su ausencia es consecuencia de una sanción pendiente de cuando era jugador del Sevilla en la temporada 2012-2013.

En la portería podría tener su opción Jaume Doménech, que solo ha jugado en un encuentro de liga, el disputado en Anoeta ante la Real Sociedad, por lo que Neto estaría en el banquillo.

La retaguardia podría contar con tres futbolistas que tampoco estuvieron en el último choque ante el Sevilla y así Nacho Vidal y Lato podrían ocupar los laterales y Garay, que también descansó ante el equipo andaluz, ser uno de los centrales, lo que obligaría a que Murillo o Paulista repitieran titularidad en el eje de la zaga.

Para la medular es posible que Parejo, sancionado en la Liga, se mantenga en el equipo, pero el resto de las posiciones admiten muchas variantes con la posibilidad de que entren Maksimovic en el centro y Andreas Pereira en la banda.

También aquí quedaría una plaza disponible a repartir entre Carlos Soler y Guedes, mientras que en ataque todo apunta a que Santi Mina sea titular, con una opción para Rodrigo o Zaza.

Todo ello salvo que el técnico asturiano se anime a dar la oportunidad a Nacho Gil, habitual en las últimas convocatorias, o incluso al chileno Fabián Orellana, habitual descarte del técnico desde el inicio de la temporada.

Alineaciones probables:

Zaragoza: Ratón; Delmás o Álvaro Benito, Grippo, Jesús Valentín, Lasure o Ángel; Javi Ros, Raúl "Guti"; Papunashvili, Pombo, Alain; y Vinicius.

Valencia: Jaume Doménech; Nacho Vidal, Garay, Murillo o Paulista, Lato, Maksimovic, Parejo, Andreas Pereira, Soler o Nacho Gil, Santi Mina y Zaza o Rodrigo.

Árbitro: Medié Jiménez (C. Catalán).

Campo: La Romareda.