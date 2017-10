El Valencia tiene un balance favorable en Vitoria, pero perdió en la última Liga

Valencia, 25 oct (EFE).- El Valencia tiene un balance favorable en sus visitas a Vitoria, donde se medirá este sábado al Alavés, pero perdió en su último desplazamiento por 2-1 en partido correspondiente al pasado campeonato.

El conjunto valenciano ha jugado once partidos de Liga en Mendizorroza, de lo que ha ganado cuatro, empatado otros tantos y perdido tres.

A pesar de que este balance le favorece, el goleador le es adverso, pues en esos partidos el conjunto valenciano ha metido doce goles y recibido diecisiete.

El encuentro de la pasada campaña se disputó este mismo año, el 25 de febrero y aunque Carlos Soler avanzó al Valencia mediado el segundo periodo, el equipo vasco reaccionó y se llevó los tres puntos con goles de Ibai Gómez (m.77) y Katai (m.85).

El Alavés formó con Pacheco, Kiko Femenía, Laguardia, Feddal, Theo Hernández, Llorente, Manu García, Camarasa (Katai), Ibai Gómez, Toquero (Romero) y Santos (Sobrino).

El Valencia, a las órdenes de Salvador González "Voro" alineó a Diego Alves, Cancelo, Abdennour, Garay, Siqueira, Parejo, Mario Suárez (Nacho Gil), Carlos Soler (Bakkali), Munir (Enzo Pérez), Orellana y Zaza.

Orellana fue expulsado por doble amonestación en el minuto 86 y de los catorce futbolistas que utilizó el equipo valenciano en aquel encuentro, ocho ya no están en el club.

Los dos primeros partidos entre ambos equipos se disputaron en los años treinta del pasado siglo En los años treinta del pasado siglo se registraron dos enfrentamientos.

El primero fue ganado por los locales (2-1) y el siguiente, en la campaña 32-33, acabó con empate a uno y supuso la permanencia valencianista en Primera División y el descenso de los locales.

No hubo enfrentamientos entre ambos equipo hasta mitad de la década de los cincuenta cuando se disputaron dos partidos, en los que el Alavés primero goleó al Valencia por 7-0 y a continuación se produjo un empate a tres.

Hasta 1999 no volvieron a medirse Alavés y Valencia, ya que el equipo vitoriano no jugó en Primera. Entonces se registró una serie de cinco partidos consecutivos que se resolvieron con dos empates y tres victorias visitantes, previos al 0-1 de la Liga 2005-2006, cuando se disputó el último choque hasta el del pasado torneo.