Marcelino: "Si algún día el seleccionador llama a Parejo, ya lo hará siempre"

Valencia, 3 nov (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, explicó hoy en rueda de prensa que "si algún día el seleccionador decide llevarse con la selección a Parejo, lo hará siempre", ya que "una vez lo tienes, descubres que es mucho mejor futbolista".

Julen Lopetegui, seleccionador español de fútbol, dio a conocer conocer esta mañana la convocatoria para los amistosos que disputará la selección española frente a Costa Rica y Rusia el 11 y 14 de noviembre, en la que no figura Dani Parejo, capitán y centrocampista del Valencia.

"Dani es un jugador 'top'. Cuando le vi como entrenador de otro equipo sabía que era bueno, pero una vez que lo tienes en tu plantilla descubres que es mucho mejor futbolista. Está para jugar en un equipo 'top', y si me parece que está para eso, también creo que lo está para ir a la selección", explicó el técnico del Valencia.

Sin embargo, también aseguró que "la decisión de Lopetegui es totalmente respetable", además de valorar su trayectoria al mando del combinado nacional en la que todavía no ha conocido la derrota.

A pesar de la ausencia de Parejo en la lista, Rodrigo Moreno ha vuelto a ser convocado tras su buena actuación en el último partido a las órdenes de Lopetegui.

Además, Toni Lato y Carlos Soler, ambos con la selección española sub 21, se unirán a Rodrigo como los jugadores internacionales españoles del Valencia para el próximo compromiso de selecciones.