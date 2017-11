Parejo: "Nuestro objetivo no es el Barça sino sumar de tres en tres"

Valencia, 4 nov (EFE).- Dani Parejo, centrocampista del Valencia, aseguró que pese a estar en segunda posición muy cerca del Barcelona el objetivo del equipo no fijarse en el equipo catalán, sino "seguir sumando de tres en tres" como hicieron hoy al derrotar por 3-0 al Leganés.

"Nuestro objetivo no es fijarnos en el Barcelona y luego, el tiempo dirá dónde podemos estar", señaló el jugador madrileño en una entrevista con BeInSports al acabar el choque ante el equipo madrileño.

"Acaba de empezar la temporada, son once partidos pero son suficientes para ver dónde podemos estar aunque aún queda mucho. Pensar en el Barça sería un error, hay que descansar y preparar el siguiente partido", insistió.

Respecto al duelo ante el equipo madrileño señaló que eran conscientes de que "iba a ser muy difícil, el Leganés utiliza muy bien sus armas, se repliega bien y deja pocos espacios".

"En la primera parte nos ha costado pese a tener el resultado a favor. Hemos concedido bastantes ocasiones y no las han aprovechado pero en la segunda ya se ha visto otro Valencia, más ambicioso y con ganas de ganar", explicó.

Parejo fue el autor del primero gol y dijo estar contento por haberlo logrado pero subrayó que lo fundamental es que el equipo ganara. Además, también confirmó que cedió el lanzamiento del penalti que supuso el tercer gol a Santi Mina tras pedírselo el gallego.

"Me dijo que se lo dejara tirar porque estaba con confianza y creo que necesita meter gol porque es un delantero. Me alegró por él", concluyó.