Doménech: "Ser el héroe es lo de menos, firmo por pasar en la Copa como sea"

València, 6 feb (EFE).- Jaume Doménech, portero del Valencia, aseguró que prioriza por completo apear al Barcelona el jueves en la vuelta de la semifinales de la Copa del Rey a ser el protagonista de la eliminatoria, tal y como ocurrió en la vuelta de los cuartos de final, en la que su actuación en la tanda de penaltis fue clave.

"Estar en una final sería muy importante para el club y la afición", explicó el guardameta en una rueda de prensa, en la que desveló que, aunque supone que llegará el momento en el que preparen los lanzamientos desde los once metros, ahora trabajan en cerrar la eliminatoria como muy tarde en la prórroga.

"De momento, no hemos empezado a analizar la posibilidad de los penaltis, pero supongo que sí que haremos algún repaso", señaló el portero de Almenara.

"Estamos preparando el partido para ganarlo. Nos vale el 2-0 o el 3-1. Se pueden dar varias opciones pero lo preparamos para ganar", añadió.

El portero del Valencia recordó que desde el principio dijeron que tienen mucha ilusión por llegar a la final y que ya están a un paso. "Sabemos que es difícil, pero estamos convencidos de que en casa, con la afición y haciendo las cosas bien, podemos pasar", indicó.

"El Valencia en una semifinal en casa puede pasar contra el equipo del mundo que sea. Allí nos ganaron 1-0. ¿Por que no vamos a poder darle la vuelta? Estoy convencido de que sí", afirmó.

Doménech admitió que no quiere pensar mucho en la celebración si logran el objetivo. "No lo quiero pensar mucho porque me puedo volver medio loco. El resultado lo analizaremos al final y sólo de pensarlo los pelos se me ponen de punta", señaló.

El jugador castellonense dijo que el del jueves "puede ser que sea el partido que mas repercusión tenga -de los que ha jugado-" aunque recordó que también ha disputado partidos de la Liga de Campeones.

El portero se mostró satisfecho con el nivel defensivo demostrado en los últimos encuentros y dijo que deben seguir en esa línea y ajustar esos momentos en los que una ocasión les cuesta el gol.

Doménech también reveló que ve bien a su compañero Gonçalo Guedes, que es duda para el encuentro por una lesión muscular que sufrió hace diez días. "Está entrenando, lo veo bien, pero su alineación no es competencia mía", apuntó.