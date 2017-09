Escribá: "Vamos a encontrarnos un Alavés necesitado y con ganas de arrancar ya"

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, señaló en rueda de prensa que espera un partido complicado este domingo en Vitoria frente al Alavés, ya que aseguró que su rival está "muy necesitado y con ganas de arrancar ya" tras su mal inicio de temporada.

"Este es un partido mucho más complicado del que puede parecer, a pesar de que el rival no ha puntuado su nivel es mucho más alto de lo que eso indica. El Alavés cuenta con grandes futbolistas que han jugado en grandes equipos y que tienen nivel. Es un equipo que en casa ha jugado con el Barcelona, y que los otros dos partidos son fuera de casa y eso siempre te condiciona algo", explicó.

"Nosotros llegamos un poco mejor, pero con las mismas necesidades. Queremos ganar el primer partido fuera de casa, hacer un partido redondo y no va ser fácil", añadió.

El técnico valenciano recalcó que el campo del Alavés es "complicado, aprieta mucho". "A ello se suma que ellos no han jugado entre semana y están preparando el partido toda la semana, pero espero que el equipo haga un buen partido y podamos ganar".

Y es que tras jugar partido de competición europea el pasado jueves, Escribá confía en que su equipo esté recuperado del esfuerzo y anunció que habrá algunas rotaciones en su once inicial.

"El equipo se ha recuperado bien del partido del jueves, aunque haya fatiga los jugadores están recuperando y llegando bien a los partidos. A pesar del esfuerzo del jueves estaremos bien. Habrán rotaciones, es lógico que así sea. No tenemos tanta gente como nos gustaría, pero esta claro que una parte del once será refrescado seguro", confesó.

Para este encuentro, Escriba anunció que podrá contar con el centrocampista italiano Roberto Soriano. "El otro día decidimos reservarlo, aunque si hubiera sido un partido importante lo podríamos haber utilizado. Por ello solo tenemos fuera a los dos porteros, Bruno y Adrián Marín, lo que hace que esto comience a ser otra cosa", apuntó.

Por último, se refirió al portero Sergio Asenjo, quien ayer recibió el alta médica tras varios meses de baja por una grave lesión en la rodilla,

"Es una alegría, pero le falta para jugar y no hay que tener prisa. Aunque nos gustaría que pudiera tener minutos antes del parón, pero debemos ser prudentes", concluyó.