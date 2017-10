Víctor Ruiz: "Nuestra idea de juego es muy diferente a la de los últimos años"

Villarreal (Castellón), 5 oct (EFE).- Víctor Ruiz, defensa del Villarreal, ha reconocido que con la llegada de Javier Calleja al equipo se ha cambiado mucho la idea de juego, ya que el nuevo técnico ha dado paso a un fútbol muy diferente con "más protagonismo del balón y del juego ofensivo".

"Es distinto a lo que estábamos acostumbrados. No es que sea mejor o peor, es otra manera de jugar y lo importante es asimilarlo bien y ser muy competitivos se juegue como se juegue", señaló.

El nivel competitivo ha mejorado, algo que para Ruiz no es tan solo un tema de actitud. "Somos los mismos jugadores y tenemos las mismas condiciones, pero también ha habido cambios en la forma de jugar", dijo.

"Eso es algo que se suele dar cuando llega un nuevo técnico, ya que parece que todo va mucho mejor", admitió.

"Estos días vienen bien para mejorar muchas cosas y corregir lo que no se hace bien, además de permitir que los jugadores y el entrenador se conozcan mejor", prosiguió.

Uno de los aspectos más destacados de los dos partidos disputados con el nuevo entrenador es que el Villarreal ha mantenido la portería a cero, algo que "es vital" para el defensa catalán.

"Tener la portería a cero da confianza y seguridad, te hace acabar mejor y más orgulloso de tu trabajo", a lo que se suma que "abre muchas más opciones a poder ganar cada partido", añadió.