Mario: "Si ganamos abrimos una opción para intentar pelear con el Valencia"

Villarreal (Castellón), 20 dic (EFE).- El defensa del Villarreal Mario Gaspar dijo este miércoles que su equipo afronta el duelo contra el Valencia del próximo sábado con la idea de ganarlo porque cree que un triunfo le abriría una opción de luchar con su rival en la clasificación.

A pesar de estar a diez puntos del Valencia, el jugador de Novelda aseguró que "pase lo que pase en ese partido queda mucho y nunca sabes que puede pasar", pero admitió que afrontan un duelo regional que les hace "mucha ilusión jugar y ganar", por ellos "y por la afición".

Preguntado por el reencuentro con Marcelino García Toral, apuntó: "Estuvo aquí mucho tiempo y es normal que te acuerdes de él y de lo que hemos pasado juntos".

"Puede que tenga morbo el reencuentro con el técnico para el entorno, pero para nosotros solo es un partido de fútbol y como pasa siempre esas cosas se olvidan cuando rueda el balón", agregó.

Mario también comentó que las sensaciones que tenía su equipo no eran buenas pero cree que la victoria en Vigo ante el Celta le vino "muy bien" y le ha generado "confianza", además de aportarle "motivación" ante el partido contra el Valencia.

"Ir a Mestalla es siempre una dificultad y ahora que están arriba lo es más, pero es verdad que otros años jugándonos mucho hemos sacado buenos resultados allí y queremos seguir en esa línea y con esa intención", indicó.

Respecto a las últimas derrotas de su rival, señaló: "No veo al Valencia en crisis, me parece exagerado y fuera de lo normal. Si se acuerdan de lo del año pasado, supongo que no hablarán de crisis. Están bien, son un buen equipo y los puntos que tienen en la tabla no pueden hablar de crisis".

El defensa del Villarreal espera un partido en el que deberán cometer "muy pocos errores" porque saben que los equipos de Marcelino "aprovechan cualquier error para salir rápido al contragolpe y en tres pases se plantan en el área".