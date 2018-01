Asenjo: "Si seguimos a este nivel tendremos opciones de estar arriba"

El portero del Villarreal, Sergio Asenjo, señaló en rueda de prensa que si el equipo es capaz de mantener el nivel de juego y resultados va a tener opciones de pelear por la zona alta de la clasificación y optar a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.

"Creo que la clave pasa por mirarnos a nosotros y no a los rivales, centrarnos en hacer las cosas bien, pensar en jugar lo mejor posible en cada partido y seguir en esta línea. Si seguimos a este nivel y seguimos ganando partidos, seguro que tendremos opciones de estar arriba", apuntó.

"En esta temporada, a excepción del Barcelona, el resto está perdiendo puntos, eso hace la Liga más divertida. Una Liga en la que hay opciones de pelear por las plazas Champions y de Europa para muchos más equipos, está todo más igualado y más competido", agregó.

Sobre el próximo compromiso liguero ante la Real Sociedad en La Cerámica señaló que "es un partido complicado, ellos son un muy buen equipo, que tiene jugadores de un nivel muy alto y que muchos de los partidos en los que han perdido merecían mucho más. Crean ocasiones, generan muchas jugadas de peligro, tienen un fútbol vistoso y siempre quieren dominar el juego".

"La Real Sociedad era un rival directo para nosotros desde el primer momento, pero no están sumando los puntos que se esperaba y merecen. Por ello, este partido es clave para los dos equipos, para nosotros, de ganar, les metemos una gran diferencia de puntos", añadió.

Asenjo recalcó la importancia de ganar como locales, después de que en la primera vuelta se hayan mostrado más solventes en sus partidos a domicilio.

"En casa ganamos al Levante y queremos seguir así. Es verdad que hay momentos de los partidos en casa en los que el equipo no llega a controlar el encuentro del todo, pero estamos trabajando para que esas partes del partido en la que nos desconectamos no suceda", indicó.

Tras sus grandes actuaciones después de superar la grave lesión de rodilla que sufrió desde finales de la pasada campaña, el meta se mostró satisfecho y sobre sus posibilidades de volver a la selección, reconoció que le ilusionaría ir este verano al Mundial de Rusia.

"En lo personal me siento bien, me siento recuperado y poco a poco voy encontrando el nivel que quiero. Lo del Mundial es algo que no me quita el sueño, lo que quiero es disfrutar cada domingo, encontrar mi mejor versión y ya se verá si soy capaz de convencer al seleccionador. Sin duda ir al Mundial es una meta que cualquier jugador sueña y claro que me gustaría poder ir", concluyó.