Víctor Ruiz: "El descanso viene bien y nos ayudará a preparar lo que viene"

Vila-real (Castellón), 18 abr (EFE).- Víctor Ruiz, defensa del Villarreal, que fue uno de los protagonistas en la victoria de su equipo frente al Leganés, al marcar uno de los goles en el partido del pasado martes, aseguró que el descanso del que disfrutarán este próximo fin de semana, al aplazarse su partido ante el Barcelona debido a la disputa de la Copa del Rey, les vendrá bien para encarar mejor la recta final del campeonato.

"El descanso siempre viene bien ya que a pesar de la victoria ante el Leganés, descansar y preparar lo que viene, va a ayudar y mucho en esta recta final", aseguró el zaguero, quien espera que tras haber roto la racha de tres partidos sin ganar, el equipo retome el vuelo en su lucha por las plazas europeas.

"Veníamos perdonando puntos en muchos partidos, lo que nos ha obligado a mirar lo que hacen los demás, por lo que si pierden mucho mejor. Ahora llegan dos partidos vitales que se juegan en casa, en los que el equipo espera demostrar el nivel y ganar los puntos", indicó.

El central, que recuperó la titularidad y fue el autor del primer gol del partido ante el Leganés, afirmó al respecto que "es un gol que ha llegado en buen momento, antes del descanso, que es siempre un golpe para el rival".

"Necesitábamos ganar, ya que veníamos de muchos partidos sin ganar y ese gol ha ayudado que así fuera", comentó.

Ruiz sumaba varios partidos sin jugar. "No estaba jugando, por lo que estos partidos me han venido bien. Intento siempre dar lo mejor de mí y ayudar al equipo. Me gusta ayudar, pero lo que importa es que el equipo gane".

Por último, se refirió al cambio del dibujo táctico. "Hemos cambiado cosas, y parece que el equipo se ha asentado un poco más. Nos hemos encontrado más cómodos con el balón, veremos si podemos seguir en los próximos partidos".