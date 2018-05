Mario Gaspar: "Ganar al Real Madrid es el mejor cierre del año"

Vila-real (Castellón), 17 may (EFE).- El defensa del Villarreal, Mario Gaspar, señaló en rueda de prensa que la mejor manera de cerrar la temporada sería conseguir un triunfo ante el Real Madrid en la última jornada del campeonato en el estadio de La Cerámica.

"Afrontamos un buen partido, un partido contra un gran rival, por lo que es la mejor manera de cerrar la temporada y despedir el año con una victoria contra un equipo como el Real Madrid. Repetir al victoria del Bernabéu estaría bien, ganar en casa al Real Madrid es siempre especial y sería una bonita fiesta. Ganar al Madrid es el mejor final de temporada", recalcó.

"Esta temporada hemos hecho buenos partidos con los equipos de arriba, por ello estamos con confianza de poder hacer un buen partido con el Real Madrid. Nos ilusiona poder hacer bien las cosas en este último encuentro y cerrar así el año con una alegría para los aficionados", añadió.

El lateral comentó que para poder ganar al Real Madrid hay que hacer un partido muy completo y restó importancia al hecho de que el conjunto madrileño vaya a disputar a continuación la final de la Liga de Campeones y puedan estar más centrados en el partido de Kiev.

"Ellos tienen la final de la Champions, pero vienen de competir a un alto nivel contra el Celta. Lo que está claro es que debemos hacer las cosas muy bien si queremos ganarles. No sé si ellos harán muchos cambios, puede ser por lo se juegan en unos días, pero jueguen los que jueguen no se va a notar casi. Ellos cuentan con una de las mejores plantillas del mundo y no se notarán los cambios", aseguró.

A pesar de haber asegurado ya la participación para la próxima edición de la Liga Europa, el defensor comentó que les gustaría acabar en la quinta posición. "Queremos acabar lo más arriba posible y por ello vamos a intentar alcanzar la quinta plaza", subrayó.

Mario recalcó la dificultad de haberse clasificado por quinto año consecutivo para disputar competición europea. "Estar cinco años en Europa tiene un valor muy grande y es algo muy complicado de lograr, muy pocos equipos han estado tantos años seguidos en Europa, por lo que creo que tiene mucho valor lograrlo", apuntó.

El jugador se mostró conforme con la decisión del club de renovar al entrenador Javi Calleja, ya que explicó: "Ha hecho un buen trabajo, llegó en un momento complicado y prácticamente desde que llegó no hemos salido de las plazas europeas. Ha hecho un muy buen trabajo y se lo ha merecido".

"Creo que lo que ha hecho el equipo esta temporada tiene mucho valor, con todas las dificultades que el equipo ha tenido a lo largo de este año y que ha logrado superarlas. Durante la temporada no hemos podido contar con Bruno, nuestro capitán y el jugador estrella, lo de Bakambu, el caso de Semedo y muchas lesiones, a lo que se suma el cambio de técnico, y a pesar de todo ello hemos logrado el objetivo final", concluyó.