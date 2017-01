Del Potro, tras ganar la Copa Davis: "Esto es lo mejor de mi carrera"

El tenista argentino Juan Martín del Potro calificó como "increíble" lo vivido este domingo en el Zagreb Arena en la final de la Copa Davis, donde disfrutó de "lo mejor" de su carrera al ganar el primer título para Argentina, logrando el "mejor cierre" posible a un año de regreso triunfal tras una larga lesión.



"Finalmente salimos campeones. Me cuesta todavía entender tanto mi partido como lo de Fede, que fue increíble, y es increíble tener esta copa finalmente", indicó en declaraciones al canal argentino de deportes 'TyC Sports'.



El de Tandil se mostró emocionado con el trofeo en mano. "Esto es lo mejor de mi carrera. Esta copa, por lo que me costó y por el esfuerzo que hice a lo largo de mi carrera para ganarla, va bien guardada junto con las medallas y el US OPen. Es especial", afirmó.



"Hicimos historia no solo cuatro grandes tenistas sino cuatro grandes personas, buenos amigos", añadió, antes de hacer una dedicatoria. "A mi familia, mis amigos, a Tandil y a toda Argentina. Ganamos las cuatro series de visitante, ganamos la Copa Davis y eso es increíble", confesó.



Del Potro, que estuvo cerca de dejar el tenis por un calvario de dos años de lesiones en la muñeca, describió su sentimiento al cerrar la temporada con una remontada épica ante Marin Cilic en el cuarto punto de la final, tras ir dos sets abajo.





"Mejor cierre que este no puede haber. El último partido de mi año fue de lo mejor de mi carrera en el momento que más lo necesitaba y que Argentina lo necesitaba también y pude ayudar a ganar esta copa", afirmó.Sobre el duelo ante el número uno croata,destacó la reacción en el tercer parcial. "El alma siempre estuvo presente pero el tenis empezó a partir del tercer set. Sin margen de error y por suerte las piernas y la muñecas me acompañaron", finalizó.