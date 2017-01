Mertens sorprende a Niculescu y estrena palmarés en Hobart

La belga Elise Mertens ha estrenado su palmarés WTA en el torneo de Hobart (Australia), puntuable para la WTA y disputado en pista dura, tras imponerse en la final a la rumana Monica Niculescu (6-3, 6-1), que partía como clara favorita.

Mertens, número 127 del mundo, se impuso con pasmosa facilitad a la número 40 del ranking WTA y tercera favorita del torneo oceánico, ante la que sólo concedió una rotura. Fue precisamente en el segundo juego del partido, pero respondió con un 'contrabreak'. Dos nuevos quiebres en el séptimo y el noveno juegos le otorgaron el parcial inaugural.

Ya en la segunda manga, la belga mantuvo la calma y sentenció con otros dos 'breaks', en el cuarto y el sexto juegos, para adjudicarse la victoria en una hora y 15 minutos de juego. Así, a sus 21 años, conquistaba el primer título de su carrera.

"I grew up watching TV saying, 'I wanna be like @Clijsterskim;' now I can tell her I won the title! - @Elise_Mertens pic.twitter.com/IL787p1YrL