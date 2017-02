Bouchard tiene una cita con un fan tras perder una apuesta

La tenista Eugenie Bouchard no imaginaba que el partido entre los New England Patriots y los Atlanta Falcons acabaría conduciéndola a una cita con uno de sus fans.



El acontecimiento comenzó cuando la tenista tuiteó en el descanso dando por sentado el resultado con la consecuente derrota de los de Tom Brady.



Fue entonces cuando uno de sus seguidores, John, le respondió proponiéndole una cita si finalmente se invertía el resultado y acababan ganando los New England Patriots. Bouchard, viendo esa posibilidad como remota, aceptó. Pero la sorpresa se la llevó cuando tuvo lugar la remontada en la última parte del partido. Los Atlanta Falcons perdían y la tenista comenzó a preguntarle a su seguidor dónde vivía para materializar el encuentro. Eugenie Bouchard y John tuvieron una cita durante la última Superbowl donde también vieron a los Brooklyn Nets.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John ?? On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd