Ferrer cae ante Nishikori y aplaza su victoria 700 para Roma

La derrota ante el japonés Kei Nishikori en los octavos de final del torneo de Madrid ha supuesto que el español David Ferrer tenga que aplazar su victoria 700 en el circuito para su próximo compromiso, el Masters 1.000 de Roma. "El ha jugado muy bien, yo empecé nervioso y sin sensaciones, aunque luego he estado mejor", admitió el tenista de Javea. "El juega muy rápido, y más en Madrid con la altitud", añadió Ferrer que fue explicitó al señalar que el japonés dictó el juego.

"He ido a remolque todo el rato, y no he jugado con la velocidad que necesitaba. La tercera ronda, tal y como vengo, no está mal", dijo Ferrer, que hizo semifinales la pasada semana en Estoril. "Llevo jugando mejor los últimos torneos y eso me da confianza para seguir adelante. Ahora, me tomaré un día de descanso y luego a Roma.